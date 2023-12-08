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Binance kurucusu Changpeng Zhao hüküm giymeden BAE'ye dönemeyecek

ABD Bölge Yargıcı Richard Jones, Binance Holdings Ltd. kurucusu Changpeng Zhao'nun ABD'de ağır bir suçtan hüküm giymeden önce Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki evine dönemeyeceğine karar verdi.

Oluşturma Tarihi 08 Aralık 2023 08:48

Son Güncelleme Tarihi 08 Aralık 2023 08:48

ABD Bölge Yargıcı Richard Jones, Binance Holdings Ltd. kurucusu Changpeng Zhao'nun Kasım ayında suçunu kabul etmesinin ardından BAE'ye dönme talebini reddetti. Dünyanın en büyük kripto para borsasının başkanı ve şirketi, borsanın faaliyetlerine devam etmesine izin veren savcılarla yapılan geniş kapsamlı bir anlaşmanın parçası olarak kara para aklamayı önleme politikalarını uygulamadığını ve ABD yaptırımlarını ihlal ettiğini kabul etti.

İtiraf anlaşmasının bir parçası olarak Binance'in CEO'luğundan istifa eden Zhao, teorik olarak 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya ancak 18 aydan fazla ceza almaması bekleniyor. Zhao ayrıca 50 milyon dolar para cezası ödemeyi de kabul etti.

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