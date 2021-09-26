Bitcoin ve kripto paralar için deprem: Çin’de tüm işlemler yasaklandı

Çin Merkez Bankası, kripto paralar ve Bitcoin ile ilgili yeni açıklamada bulundu. Buna göre banka, kripto para birimiyle ilgili tüm işlemlerin 'Yasa dışı' olduğunu ve yasaklanması gerektiği belirtti. İşte detaylar...

"KRİPTO PARALAR PİYASADA DOLAŞIMA GİREMEZ" Çin Merkez Bankası, Bitcoin ve Tether dahil olmak üzere kripto paraların resmi izinli para birimi olmadığını ve piyasada dolaşıma giremeyeceğini söyledi.

"KRİPTO PARA İŞLEMLERİ YASA DIŞI FİNANSAL FAALİYET" Bloomberg'te yer alan habere göre açıklamada, kripto para ile ilgili tüm işlemlerin yasa dışı finansal faaliyetler olduğu vurgulandı. Çin, ülkede kripto para madenciliğini de yasaklamıştı.