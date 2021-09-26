Çin Merkez Bankası, kripto paralar ve Bitcoin ile ilgili yeni açıklamada bulundu. Buna göre banka, kripto para birimiyle ilgili tüm işlemlerin 'Yasa dışı' olduğunu ve yasaklanması gerektiği belirtti. İşte detaylar...
Bitcoin ve kripto paralar için deprem: Çin’de tüm işlemler yasaklandı
Yaptığı sert dalgalanmalar ile birçok kişinin mağduriyetine neden olan Bitcoin ve kripto paralar için deprem niteliğinde açıklama Çin’den geldi. Daha önce kripto para madenciliği ile ilgili yasaklama kararıyla dünyanın gündemine oturan Çin bu sefer kripto paralar ve Bitcoin ile ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını duyurdu. Açıklamanın ardından kripto paralar aşağı yönlü sert hareketler sergiledi.
"KRİPTO PARALAR PİYASADA DOLAŞIMA GİREMEZ"
Çin Merkez Bankası, Bitcoin ve Tether dahil olmak üzere kripto paraların resmi izinli para birimi olmadığını ve piyasada dolaşıma giremeyeceğini söyledi.
"KRİPTO PARA İŞLEMLERİ YASA DIŞI FİNANSAL FAALİYET"
Bloomberg'te yer alan habere göre açıklamada, kripto para ile ilgili tüm işlemlerin yasa dışı finansal faaliyetler olduğu vurgulandı. Çin, ülkede kripto para madenciliğini de yasaklamıştı.
"HABERİN ARDINDAN BİTCOİN ÇAKILDI"
Çin haberinin ardından Bitcoin yüzde 5'in üzerinde değer kaybederken Ethereum yüzde 8'i aşan düşüş yaşadı. Litecoin, Dash ve Bitcoin Cash de yüzde 5'ten fazla düştü.