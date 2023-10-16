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Ferrari kripto paralarla ödeme kabul edecek

Ferrari'nin pazarlama ve ticaret şefi Enrico Galliera yaptığı açıklamada, Ferrari'nin ABD'deki lüks spor otomobilleri için kripto para birimiyle ödeme kabul etmeye başladığını ve müşterilerinden gelen taleplerin ardından programı Avrupa'ya genişleteceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2023 08:54

Son Güncelleme Tarihi 16 Ekim 2023 08:54

Ferrari, müşterilerinin birçoğu kriptoya yatırım yaptığı için ABD'deki lüks spor otomobilleri için kripto para birimiyle ödeme kabul etmeye başladığını ve müşterilerinden gelen taleplerin ardından programı Avrupa'ya genişleteceğini dair kararını piyasadan ve bayilerden gelen taleplere yanıt olarak geldiğini vurguladı.

Ferrari'nin pazarlama ve ticaret şefi Enrico Galliera, "Bazıları servetlerini kripto paralar üzerine inşa etmiş genç yatırımcılar. Bazıları ise portföylerini çeşitlendirmek isteyen daha geleneksel yatırımcılar" diye konuştu.

Ferrari, bu yılın ilk yarısında ABD'yi de içeren Amerika bölgesine 1.800'den fazla otomobil sattı.

Galliera, Ferrari'nin kripto yoluyla kaç araba satmayı beklediğini söylemedi. Şirketin sipariş portföyünün güçlü olduğunu ve 2025 yılına kadar tamamen rezerve edildiğini, ancak şirketin bu genişleyen evreni test etmek istediğini söyledi ve "Bu, müşterilerimiz olmayan ama Ferrari alabilecek insanlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olacak" dedi.

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