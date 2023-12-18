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FTX müşterilerine ve alacaklılarına milyarlarca doları nakit olarak dağıtmayı planlıyor

FTX Trading, milyarlarca doların müşterilere ve alacaklılara iade edilmesine yönelik son teklifini açıkladı. Açıklanan ödeme planı ile birlikte FTX'in iflas davasının en iyi nasıl sona erdirileceğine dair potansiyel tartışmaların son turu da başlatıldı.

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2023 09:07

Son Güncelleme Tarihi 18 Aralık 2023 09:07

FTX Trading, milyarlarca doların müşterilere ve alacaklılara iade edilmesine yönelik son teklifini açıkladı. Açıklanan ödeme planı ile birlikte FTX'in iflas davasının en iyi nasıl sona erdirileceğine dair potansiyel tartışmaların son turu da başlatılmasına ilişkin açıklanan plan, FTX'in feshedilmiş kripto borsasını yeniden başlatıp başlatmayacağı, şirketin bazı dijital tokenlerin değerini nasıl tahmin edeceği ve alacaklıların ne kadarını geri almayı bekleyebileceği gibi en önemli sorulardan bazılarını cevapsız bıraktı.

Bu önemli ayrıntıların, nihai onay için ABD İflas Yargıcı John Dorsey'e gitmeden önce oylama için alacaklılara gönderilecek olan eklenmesi bekleniyor.

Ödeme planı, firmanın kripto para birimlerinin çoğunun tasfiye edilmesinin ardından milyarlarca doların nakit olarak dağıtılmasını öngörüyor.

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