FTX varlık satışı için mahkemeden yetki aldı

Mahkeme belgelerine göre FTX, varlıkları değeri en üst düzeye çıkaracak ve dijital yatırımlar için piyasayı bozmaktan kaçınacak şekilde satmayı planlıyor.

Şirket mahkeme belgelerinde, FTX'in tröstlerdeki hisselerinin geçen ay itibariyle yaklaşık 744 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi.

FTX'in geçen yıl dolandırıcılık iddiaları nedeniyle iflas başvurusunda bulunmasından bu yana, şirketin danışmanları varlıkların izini sürüyor ve ticaret platformuna nakit ve kripto para yatıran müşteriler de dahil olmak üzere çeşitli alacaklılara olan karmaşık bir borç ağını çözmeye çalışıyor.

Mahkeme belgelerine göre, FTX'in yöneticileri şimdiye kadar 3,4 milyar dolarlık kripto da dahil olmak üzere yaklaşık 7 milyar dolarlık varlığı geri aldı.