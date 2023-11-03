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FTX'in eski CEO'su için karar verildi

Sam Bankman-Fried, bir ay süren duruşmanın ardından FTX borsasının çökmesine yol açan büyük bir dolandırıcılıktan mahkum edildi.

Oluşturma Tarihi 03 Kasım 2023 08:59

Son Güncelleme Tarihi 03 Kasım 2023 08:59

Sam Bankman-Fried, Manhattan'daki jüri üyeleri tarafından 7 dolandırıcılık ve komplo suçundan suçlu bulundu ve en ciddi suçlamaların her biri için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Ceza süresi Yargıç Lewis Kaplan tarafından Mart ayında belirlenecek.

Manhattan Savcısı Damian Williams kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bankman-Fried, Amerikan tarihindeki en büyük finansal dolandırıcılıklardan birini gerçekleştirdi. Kendisini Kripto Kralı yapmak için tasarlanmış milyarlarca dolarlık bir plan uyguladı" dedi.

Savcılar, Bankman-Fried'in FTX müşterilerinin paralarının, her iki şirket de geçen yıl iflas etmeden önce riskli yatırımlar, siyasi bağışlar ve pahalı gayrimenkuller için bağlı bir hedge fonu olan Alameda Research'e aktarılmasını yönettiğini söyledi.

Savcılar Bankman-Fried'i Bahamalar merkezli FTX'te yalanlar ve yanlış vaatler üzerine kurulu bir "aldatma piramidi" yaratarak büyük bir dolandırıcılığın beyni olarak nitelendirdiler.

Bankman-Fried'in avukatı Mark Cohen temyize gitmeyi düşündüklerini söyledi.

Cohen yaptığı açıklamada, "Sonuç bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bay Bankman-Fried masumiyetini korumaktadır ve kendisine yöneltilen suçlamalarla şiddetle mücadele etmeye devam edecektir" dedi.

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