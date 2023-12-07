JPMorgan Ceo'su: Kripto para birimleri yasaklanmalı

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Senato Bankacılık Komitesi oturumunda Senatör Elizabeth Warren'ın sorusu üzerine "Kripto, bitcoin vb. şeylere her zaman şiddetle karşı çıktım. Bunun tek gerçek kullanım alanı suçlular, uyuşturucu kaçakçıları, kara para aklama, vergiden kaçınma. Ben hükümetin yerinde olsam burayı kapatırdım" dedi.

Söz konusu açıklamalar Dimon'ın kripto paralara karşı son çıkışı olsa da, JPMorgan 1,6 trilyon dolarlık sektörün temel teknolojisi olan blok zincirine yoğun bir şekilde dahil olmuş durumda.

Dimon daha önceki açıklamalarında Bitcoin'i "abartılmış bir dolandırıcılık" olarak nitelendirmiş ve daha sonra bu yorumunu geri almıştı. Ayrıca Bitcoin'i "evcil bir taşa" benzetmişti.

Warren'ın daha fazla sorusu üzerine Dimon ve sektörle ilgili rutin bir duruşmanın parçası olarak komitenin önüne getirilen diğer birkaç büyük banka CEO'su, kripto şirketlerinin büyük finans kurumlarıyla aynı kara para aklama karşıtı düzenlemelerle karşı karşıya kalması gerektiğini kabul etti.

Konu, bankacılık liderleri ile genellikle sektörü sert bir şekilde eleştiren Warren arasında nadir görülen bir birlikteliğe işaret ediyordu.

"Bankacılık politikası söz konusu olduğunda, genellikle milyarlarca dolarlık bankaların CEO'larıyla el ele tutuşmam ama bu bir ulusal güvenlik meselesidir. Teröristlerin, uyuşturucu kaçakçılarının ve haydut ulusların tehlikeli faaliyetleri için kripto kullanmaları engellenmelidir. Kongre'nin harekete geçme zamanı gelmiştir" dedi.