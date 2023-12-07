CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Kripto Para JPMorgan Ceo'su: Kripto para birimleri yasaklanmalı

JPMorgan Ceo'su: Kripto para birimleri yasaklanmalı

JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon, Çarşamba günü Capitol Hill'de yaptığı konuşmada kripto para birimlerinin yasaklanması gerektiğini öne sürerek bitcoin ve benzerlerine ateş püskürdü.

Oluşturma Tarihi 07 Aralık 2023 08:58

Son Güncelleme Tarihi 07 Aralık 2023 08:58

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Senato Bankacılık Komitesi oturumunda Senatör Elizabeth Warren'ın sorusu üzerine "Kripto, bitcoin vb. şeylere her zaman şiddetle karşı çıktım. Bunun tek gerçek kullanım alanı suçlular, uyuşturucu kaçakçıları, kara para aklama, vergiden kaçınma. Ben hükümetin yerinde olsam burayı kapatırdım" dedi.

Söz konusu açıklamalar Dimon'ın kripto paralara karşı son çıkışı olsa da, JPMorgan 1,6 trilyon dolarlık sektörün temel teknolojisi olan blok zincirine yoğun bir şekilde dahil olmuş durumda.

Dimon daha önceki açıklamalarında Bitcoin'i "abartılmış bir dolandırıcılık" olarak nitelendirmiş ve daha sonra bu yorumunu geri almıştı. Ayrıca Bitcoin'i "evcil bir taşa" benzetmişti.

Warren'ın daha fazla sorusu üzerine Dimon ve sektörle ilgili rutin bir duruşmanın parçası olarak komitenin önüne getirilen diğer birkaç büyük banka CEO'su, kripto şirketlerinin büyük finans kurumlarıyla aynı kara para aklama karşıtı düzenlemelerle karşı karşıya kalması gerektiğini kabul etti.

Konu, bankacılık liderleri ile genellikle sektörü sert bir şekilde eleştiren Warren arasında nadir görülen bir birlikteliğe işaret ediyordu.

"Bankacılık politikası söz konusu olduğunda, genellikle milyarlarca dolarlık bankaların CEO'larıyla el ele tutuşmam ama bu bir ulusal güvenlik meselesidir. Teröristlerin, uyuşturucu kaçakçılarının ve haydut ulusların tehlikeli faaliyetleri için kripto kullanmaları engellenmelidir. Kongre'nin harekete geçme zamanı gelmiştir" dedi.

İlginizi Çekebilir
JPMorgan’ın fonu Türk Eximbank’tan tahvil alımı yaptı JPMorgan'ın fonu Türk Eximbank'tan tahvil alımı yaptı 06 Aralık 2023 09:10
S&P Çin’in kredi notu ve görünümünde değişikliğe gitmedi S&P Çin'in kredi notu ve görünümünde değişikliğe gitmedi 06 Aralık 2023 09:08
Japonya’da imalat sektörünün ekonomiye güveni iyileşiyor Japonya'da imalat sektörünün ekonomiye güveni iyileşiyor 06 Aralık 2023 09:03
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 06 Aralık 2023 10:02
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 06 Aralık 2023 13:23
BlackRock ve Bitwise SEC’e yaptıkları spot Bitcoin ETF başvurularını güncellediler BlackRock ve Bitwise SEC'e yaptıkları spot Bitcoin ETF başvurularını güncellediler 06 Aralık 2023 08:57
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 06 Aralık 2023 10:01
Bitcoin 44 bin doların üzerinden geriledi Bitcoin 44 bin doların üzerinden geriledi 06 Aralık 2023 08:52
Altın kg fiyatı geriledi: 1.936.000 TL oldu Altın kg fiyatı geriledi: 1.936.000 TL oldu 05 Aralık 2023 16:58
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon hesapları değiştirdi! İşte tüm yeni memur maaşları MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon hesapları değiştirdi! İşte tüm yeni memur maaşları 05 Aralık 2023 16:21
İngiltere’de perakende satışlar kasımda hız kesti İngiltere'de perakende satışlar kasımda hız kesti 05 Aralık 2023 16:12
İngiltere’de hizmet sektörünün ibresi büyümeye döndü İngiltere'de hizmet sektörünün ibresi büyümeye döndü 05 Aralık 2023 15:44
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,04
%0,1035
ALTIN
1.000,69
%0,0691
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
997,77
%-0,2235
EURO
978,31
%-2,1689
ALTIN
1.004,86
%0,4858
DOLAR
970,54
%-2,9465
BORSA
995,22
%-0,4777
EURO
1.023,00
%2,2995
ALTIN
1.013,65
%1,3651
DOLAR
1.019,35
%1,9345
BORSA
1.024,59
%2,459
EURO
1.748,80
%74,88
ALTIN
1.544,70
%54,4698
DOLAR
1.584,39
%58,4394
BORSA
1.581,48
%58,1478
EURO
BİST En Aktif Hisseler