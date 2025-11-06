Kripto para devleri dibe indi! En büyük 72 coin zirveden yüzde 50 düştü

CANLI BORSA
Küresel piyasalarda faiz indirimlerine ilişkin spekülasyonlar kripto paralarda da sert düşüşlere yol açtı. Kripto para birimleri son yedi ayın en düşük seviyesi olan “Aşırı Korku” bölgesine geriledi. Bitcoin hazirandan bu yana ilk defa 100 bin doların altına indi. En büyük 100 kripto paranın 72’sinin tüm zamanların en yüksek seviyelerinin yüzde 50’den fazla altında kaldı.

Fed Başkanı Powell'ın söylemleriyle baskılanan kripto para birimleri sert düşüşünü sürdürüyor. Fed faiz kararının ardından 108 bin dolara inen Bitcoin, Fed yetkililerinin açıklamalarıyla düşüşünü hızlandırdı. Amiral kripto para birimi haziran ayından bu yana 100 bin doların altına indi.

Bitcoin'in yanı sıra piyasanın diğer liderleri de dibi gördü.

Galaxy Research'ın verilerine göre en büyük 100 kripto paranın 72'sinin tüm zamanların en yüksek seviyelerinin yüzde 50'den fazla altında kaldı.

Filecoin (FIL), Internet Computer (ICP) ve The Graph (GRT) büyük tokenler arasında en dik düşüşleri gösterdi. Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX) ve Cardano (ADA) gibi diğerleri de keskin düştü.

Ethereum ise yılın en kötü ikinci haftasını geçirdi. Ethereum, son bir haftada yüzde 20'nin üzerinde değer kaybı yaşayarak 3.300 dolar seviyelerine kadar geri çekildi.

