Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen para politikası kurulu toplantısında faiz oranını sabit tutma kararı alan ABD merkez bankası FED, temmuz toplantısı için 25-26 Temmuz tarihlerinde bir araya gelecek. Kripto para piyasaları, ABD merkez bankasından çıkacak faiz kararına odaklandı.

CoinMarketCap verilerine göre kripto para birimleri arasında değer bakımından en büyük dördüncü kripto para birimi sayılan XRP'nin geliştircisi Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasındaki iki yıllık davada ilk karar, geçtiğimiz haftalarda yayımlandı. Ripple'ın yatırımcıları XRP'i bir menkul kıymet olarak sunarak yanılttığı yönündeki suçlamaların geçersizliğine işaret eden ve Ripple lehine olan karar, kripto para piyasalarında coşkuyla karşılandı. Kararı takip eden 24 saat içinde Ripple'ın yüzde 75 yükseldiği bilinse de Bitcoin yatırımcıları, 26 Temmuz'da günü açıklanacak olan FED faiz kararına odaklandı.

Geçtiğimiz hafta 32 bin dolar sınırına dayanan bir numaralı kripto para Bitcoin, pazartesi 30 bin doların altına düştü. Yaşanan geri çekilmenin büyük ölçüde FED'in yaklaşan faiz kararı nedeniyle oluşan tedirginlikle ilişkilendiğini söyleyen yeni nesil finans platformu Block Earner'ın Türkiye Operasyon Müdürü Emrah Karadere, konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

BEKLENTİLER, FED'İN FAİZ ARTIRACAĞI YÖNÜNDE

ABD merkez bankası FED, haziranda gerçekleştirdiği para politikası kurulu toplantısında faiz oranını sabit tutma kararı almıştı. Öte yandan merkez bankası yetkilileri, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek temmuz toplantısında bir faiz artışına daha evet diyebileceklerinin sinyalini verdi. FED swap piyasasındaki fiyatlamaların merkez bankasının çarşamba günü faizi 25 baz puan artırma olasılığını yüzde 97 olarak gösterdiğine dikkat çeken Emrah Karadere, "ABD'de enflasyon, tarım dışı istihdam gibi veriler toparlanma belirtileri gösterse de FED şahin politikasını gerektiğinde tekrar devreye alabileceğinin sinyalini pek çok kez verdi. Önümüzdeki hafta da faiz artışlarına bir aylık moladan sonra devam edileceğine yönelik beklentiler güçleniyor. Bu durum, Bitcoin'in yakın vade fiyatlamasını etkiliyor" dedi.

BİTCOİN HALVİNG'E GÜN SAYIYOR

Diğer tarafta piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, madencilik yöntemiyle üretilen kripto para birimlerinde blok başına düşen madencilik ödülünün belirli aralıklarla yarıya düşürülmesi olayını adlandıran yarılanma veya halving'e gün sayıyor. 2024'te gerçekleştirilmesi planlanan halving'in Bitcoin'in uzun vade değerini belirleyebileceğini dile getiren Emrah Karadere, "Yaklaşan faiz kararı her ne kadar kısa süreli satışlara yol açsa da iyileşen göstergelerden anladığımız kadarıyla FED'in faiz artışlarının neredeyse sonuna gelmesi, kripto paralar gibi riskli varlıklar açısından olumlu değerlendiriliyor. Ayrıca Bitcoin halving adı verilen blok ödülü yarılanmasının gerçekleşeceği 2024 yılı, yukarı yönlü trendlerin hız kazanacağı bir yıl olabilir. Standard Chartered da geçtiğimiz günlerde Bitcoin tahminlerini güncelledi ve 2023 sonu için 50 bin dolar, 2024 sonu için ise 120 bin dolar gibi bir fiyat öngörüsü paylaştı" ifadelerini kullandı.

"YATIRIMCI EĞİLİMLERİNİ TAKİP EDİYORUZ"

Kripto para platformlarının da işlem hacimlerinin artması beklenen bu döneme hem teknik geliştirmeler hem de kampanyalarla ilgili yoğun hazırlık yaptığının altını çizen Karadere, "Yeni nesil finans platformu olarak biz de piyasalardaki güncel gelişmeleri izliyor, yatırımcı eğilimlerini takip ederek planlama yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.