Kripto paralara "Aşırı Korku" hakim! Bitcoin son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi

Küresel piyasalarda faiz indirimlerine ilişkin spekülasyonlar emtia piyasasının yanı sıra kripto paralarda da sert düşüşlere yol açtı. Bitcoin, Ethereum ve diğer büyük kripto para birimleri son yedi ayın en düşük seviyesi olan “Aşırı Korku” bölgesine geriledi.

Oluşturma Tarihi 04 Kasım 2025 16:12

Fed Başkanı Powell'ın söylemleriyle baskılanan kripto para birimleri sert düşüşünü sürdürüyor. Fed faiz kararının ardından 108 bin dolara inen Bitcoin, Fed yetkililerinin açıklamalarıyla düşüşünü hızlandırdı. Amiral kripto para birimi 100 bin dolar seviyesine yaklaştı.

KRİPTO PARALARDA AŞIRI KORKU

Bitcoin, Ethereum ve diğer büyük kripto para birimleri faiz indirimlerine ilişkin spekülasyonların ardından düşüşe geçti. Kripto paralar piyasa duyarlılığı son yedi ayın en düşük seviyesi olan "Aşırı Korku" bölgesinde fiyatlanmaya başladı.

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi bir önceki güne göre yarı yarıya düşerek 100 üzerinden 27 puana geriledi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,12 azalarak 3 trilyon 450 milyar dolara geriledi.

BİTCOİN 24 SAATTE YÜZDE 3'TEN FAZLA KAYIP YAŞADI

Bitcoin, dün gün için en düşük 105.540 dolar, en yüksek 110 bin doları gördükten sonra son 24 saatte yüzde 3'ten fazla değer kaybederek 103 bin 900 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 9 oldu.

Benzer şekilde Ethereum da son 24 saatte yüzde 6'nın üzerinde geriledi ve 3.400 dolar seviyelerine düştü. Böylece piyasanın en değerli ikinci varlığı eylül ayından bu yana ilk kez 3.500 doların altına geriledi.

Solana (SOL) yüzde 9, Cardano (ADA) yüzde 7 ve Dogecoin (DOGE) ve XRP (XRP) yüzde 6 kayıp yaşadı.

