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Kuzey Kore'nin kripto korsanlığı aktivitesi 2023'te rekor kırdı

Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları 2023 yılında rekor sayıda kripto platformuna saldırdı.

Oluşturma Tarihi 25 Ocak 2024 08:56

Son Güncelleme Tarihi 25 Ocak 2024 08:56

Blockchain analitik firması Chainalysis'in yayınladığı son rapora göre, Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları 2023 yılında rekor sayıda kripto platformuna saldırdı.

Rapora göre, 2016'dan 2023'e kadar toplanan veriler, Kuzey Kore'nin geçen yıl 20 kripto platformunu hacklediğini gösterdi.

Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları geçen yıl 1 milyar doların biraz üzerinde kripto varlığı çaldı; bu rakam 2022'de Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları tarafından çalınan 1,7 milyar dolarlık rekor değerden daha düşük.

Chainalysis yaptığı açıklamada, "Kimsuky ve Lazarus Group gibi siber casusluk gruplarının büyük miktarlarda kripto varlık elde etmek için çeşitli kötü niyetli taktikler kullanmasıyla Kuzey Kore bağlantılı saldırılar son birkaç yıldır artış gösteriyor" dedi.

TRM Labs tarafından hazırlanan bir başka raporda, Kuzey Kore'ye bağlı bilgisayar korsanlarının 2023 yılında en az 600 milyon dolar kripto para çaldığı belirtildi.

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