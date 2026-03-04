Morgan Stanley'den Bitcoin rallisi uyarısı: “70 bin dolar kırılırsa momentum değişebilir"

CANLI BORSA
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından 63 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin için ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'den ralli uyarısı geldi. Morgan, 70 bin dolar eşiğinin kırılmasıyla piyasa momentumun değişeceğini ve yükseliş trendinin başlayacağını belirtti.

04 Mart 2026

ABD-İsrail'in İran'a başlattığı savaşın ardından sert düşüş yaşayan kripto paralar ilk kez jeopolitik risk ortamında yükseliş eğilimini sürdürüyor. Savaşın ilk günü 63 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, Hamaney'in öldürüldüğüne dair haberlerle 68 bin dolara yükselmişti.

70 bin dolar eşiğini zorlamaya devam eden Bitcoin için ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den dikkat çeken analiz geldi.

EŞİĞİN KIRILMASI YENİ RALLİ BAŞLATABİLİR

Morgan Stanley analistleri, 70 bin dolar eşiğinin kırılmasıyla piyasada momentumun değişeceğini belirterke, yeni bir yükseliş dalgasının kapısının aralanabileceğini belirtti.

AŞILMAZSA NE OLACAK?

Analistler, Bitcoin'in 70 bin dolar seviyesini aşamaması halinde satış baskısının artacağını vurgulayarak 62 bin – 60 bin dolar destek bölgesine doğru geri çekilmeler görülebileceğini belirtiyor.

