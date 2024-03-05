SEC BlackRock'ın spot ethereum başvrusuna ilişkin kararını erteledi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC); BlackRock'ın spot Ethereum ETH başvurusunae ilişkin karar takvimini erteledi.



Bu, SEC'in BlackRock'ın iShares Ethereum Trust'ı için kararını ikinci kez ertelemesine işaret ediyor. Düzenleyici kurum ayrıca ETF'nin onaylanıp onaylanmaması gerektiği konusunda kamuoyundan sorular sordu ve özellikle Ethereum'un hisse kanıtı mekanizmasının "ether'in dolandırıcılık ve manipülasyona yatkınlığı konusunda benzersiz endişeler" yaratıp yaratmadığını sordu.



SEC, Fidelity'nin spot Ethereum ETF'si hakkında karar vermeyi de erteledi ve halktan yorum istedi. Ajans, BlackRock için yaptığına benzer soruları Fidelity'nin başvurusu için de sordu.



Her BlackRock'ın hem de Fidelity'ni spot Ethereum ETF'leri için yorumların 14 gün içinde yapılması gerekiyor.



Hem BlackRock hem de Fidelity spot Ethereum ETF'leri için Kasım ayında başvuruda bulundular. O zamandan beri, Franklin Templeton, Ark 21Shares, VanEck ve Grayscale dahil olmak üzere başka firmalar da başvuru yaptılar.