Stabilkoini Tether aylık rezerv raporunu açıkladı ve rezervlerinde 66,4 milyar ABD doları olduğunu duyurdu.

Tether yaptığı açıklamada, 28,9 milyar dolar tutarında ABD Hazine kağıdını rezervlerinde tuttuğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, rezervler içindeki ticari kağıt ve mevduat sertifikası pozisyonunun 8,4 milyar dolara indirildiği belirtildi.

"BDO İTALYA İLE ÇALIŞACAĞINI DUYURDU"

Tether dün yaptığı açıklamada şeffaflığın artırılması amacıyla bağımsız denetim için dünyanın en büyük 5 bağımsız denetim şirketi arasında yer alan BDO İtalya ile çalışacağını duyurdu.