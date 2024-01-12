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UBS ve Citi'nin müşterilerine spot Bitcoin ETF'lerinde işlem yapma izni verecekleri öne sürüldü

UBS'in bitcoin ETF'lerinde işlem yapmak isteyen bazı müşterilerine koşulu olarak izin vereceğini öne sürüldü.

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2024 08:39

Son Güncelleme Tarihi 12 Ocak 2024 08:39

Citigroup'un bir sözcü da CoinDesk'e verdiği demeçte, Citigroup'un "şu anda kurumsal müşterilerimize yakın zamanda onaylanan Bitcoin ETF'lerine uygulama ve varlık hizmeti perspektifinden erişim sağladığını" söyledi. Sözcü, "bireysel Servet müşterileri için" ETF ürünlerini değerlendirmekte olduklarını vurguladı.

Bitcoin ETF'leri kullanıma sunuldukları ilk gün milyarlarca dolar değerinde işlem gördü.

ABD merkezli büyük yatırım firması Vanguard, yaptığı açıklamada müşterilerinin bu ürünlerle işlem yapmasına izin vermeyeceğini söyledi.

BlackRock, Fidelity ve Invesco da dahil olmak üzere finans alanındaki en büyük isimlerden bazıları bitcoin ETF'leri sunuyor.

ABD'nin büyük aracı kurumu Charles Schwab da Perşembe günü CoinDesk'e yaptığı açıklamada müşterilerinin bu fonlarla işlem yapmasına izin vereceğini doğruladı.

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