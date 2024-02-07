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Yellen: Stabilkoinler finansal sistemler için risk

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen stabilkoinlerin "finansal sistemler için risk oluşturduğunu" belirtti.

Oluşturma Tarihi 07 Şubat 2024 09:04

Son Güncelleme Tarihi 07 Şubat 2024 09:04

Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nde konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen gelişen kripto piyasası sektöründeki düzenleyici boşlukları ele almak için federal mevzuata duyulan acil ihtiyacı vurguladı. Buna ek olarak Yellen, cüzdan sahipleri tarafından "kayda değer kayıplar" kaydedildiği için özellikle dijital cüzdanların bu ekosistemdeki önemli rolüne işaret ederek, Kongre'nin bu risklerin yeterince ele alınmadığı takdirde zaman içinde artma potansiyeli konusunda harekete geçmesi çağrısında bulundu.

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