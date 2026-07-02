Yine boğa tuzağı mı? Bitcoin, Fed korkusuna rağmen 60 bin doların üzerine çıktı

Son 21 ayın en düşük seviyesine gerileyen Bitcoin (BTC), ABD Federal Rezerv (Fed) yetkilisi Kevin Warsh'ın katı enflasyona yönelik açıklamalarına çarşamba günü pozitif bir tepki verdi.

BİTCOİN'DE ENFLASYON RALLİSİ

Bitcoin, bir haftadan uzun bir sürenin ardından ilk kez 60.000 doların üzerine çıktı. Solana, haftalık bazda yaklaşık %16 artışla majör kripto paralara öncülük etti. Ether, gün içinde yaklaşık %3 artışla 1.630 dolar civarında işlem görürken, XRP yaklaşık 1,06 dolar seviyesinde kaldı. BNB, Dogecoin ve Tron haftalık bazda daha zayıf bir performans sergiledi.

Amiral kripto para birimi Bitcoin ve altcoinlerde yaşanan yükselişin ardından boğa tuzağı endişeleri yaşanmaya başladı.

60.000 DOLAR DESTEĞİ GÜVEN VERMİYOR

Analistler Bitcoin'in şu sıralar tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) yaklaşık %53 altında işlem gördüğüne vurgu yaparak ralliye rağmen, piyasadaki genel görünüm 60.000 dolarlık destek seviyesinin kırılgan olduğuna işaret ediyor.

Analistler, teknoloji hisselerindeki yapay zeka çılgınlığının durulması ve tahvil getirileri gevşemesi durumunda Bitcoin ve altın için yeni bir itici güç (katalizör) etkisinin oluşabileceğine dikkat çekiyor. Aksi takdirde, 60.000 dolar üzerindeki bu hareketin bir "boğa tuzağı" olarak kalması ve piyasayı yeniden ayıların kontrolüne bırakması riski oldukça yüksek olduğu konusunda uyarı yapılıyor..