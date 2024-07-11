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ABD'den Citigroup'a 136 milyon dolarlık ceza

ABD'de Fed ve OCC, Citigroup'a 136 milyon dolar ceza kesti.

Oluşturma Tarihi 11 Temmuz 2024 08:45

Son Güncelleme Tarihi 11 Temmuz 2024 08:45

ABD'de düzenleyici kurumlar, Citigroup'u kontroller ve risk yönetimi ile ilgili uzun süredir devam eden eksiklikleri çözemediği için 136 milyon dolar para cezasına çarptırdı.

Fed ve Para Birimi Komptrolörü Ofisi (OCC), belirlenen ceza miktarını Citigroup'un ikinci çeyrek kazançlarını bildirmesinden sadece iki gün önceaçıkladılar.

Düzenleyiciler, Citigroup'un ilk olarak 2020'de çıkarılan ve Citigroup'un kurumsal risk yönetimi, uyum riski yönetimi, veri yönetişimi ve iç kontrollerdeki eksiklikleri ele almasını gerektiren bir rıza emrinde tespit edilen sorunlarda yeterli ilerleme kaydetmediğini söyledi.

Citigroup, 2020 rıza kararının bir parçası olarak daha önce ödediği 400 milyon dolara ek olarak OCC'ye 75 milyon dolar ve Fed'e 60,6 milyon dolar ödeyecek.

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