CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Şirket Haberleri ABD'nin Porsche Bentley ve Audi ithalatı durduruldu

ABD'nin Porsche Bentley ve Audi ithalatı durduruldu

ABD'nin Porsche, Bentley ve Audi ithalatı yasaklı Çin parçası nedeniyle durduruldu.

Oluşturma Tarihi 15 Şubat 2024 09:13

Son Güncelleme Tarihi 15 Şubat 2024 09:13

Financial Times'ın haberine göre, Volkswagen Grubu'nun lüks markalarından bazılarının araçları, Çin'in Sincan bölgesindeki zorla çalıştırmayla bağlantılı bir parça nedeniyle ABD gümrüklerinde alı konuldu.

Habere göre, Porsche, Bentley ve Audi gibi markalar tarafından üretilen binlerce ithal lüks otomobil, bu araçlardaki bir parçanın Çin'de zorla çalıştırılarak üretilen malların ithalatına karşı yasaları ihlal ettiğinin tespit edilmesinin ardından ABD makamları tarafından alıkonuluyor.

FT'nin verdiği bilgiye göre, yasaklı parça değiştirilirken birkaç bin Audi, yaklaşık 1.000 Porsche lüks otomobil ve birkaç yüz Bentley'e el konuldu.

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişiden edinilen bilgilere VW, dolaylı bir tedarikçiden gelen parçanın menşeinden haberdar değildi ancak tedarikçisi parçanın Batı Çin'den geldiğini bildirir bildirmez ABD'li yetkilileri uyardı.

Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası (UFLPA) olarak bilinen bir ABD yasası, Çin'in batısındaki Sincan bölgesinden ithal edilen malları, bu malların zorla çalıştırılarak üretildiği varsayımına dayanarak yasaklamakta.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de enflasyon beklentilerin altında kaldı İngiltere'de enflasyon beklentilerin altında kaldı 14 Şubat 2024 10:38
ABD enflasyon verisi Brent petrolün fiyatını düşürdü ABD enflasyon verisi Brent petrolün fiyatını düşürdü 14 Şubat 2024 10:33
ECB üyesi Lane: Faiz indiriminde zamanlama verilere bağlı ECB üyesi Lane: Faiz indiriminde zamanlama verilere bağlı 14 Şubat 2024 09:28
Avustralya’da iş ilanları sayısındaki rekor dönem sonlandı Avustralya'da iş ilanları sayısındaki rekor dönem sonlandı 14 Şubat 2024 09:24
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 14 Şubat 2024 14:18
Japonya: Kurlardaki hareketlere karşı uygun tedbirleri alacağız Japonya: Kurlardaki hareketlere karşı uygun tedbirleri alacağız 14 Şubat 2024 09:20
API petrol stokları beklentilerin üzerinde arttı API petrol stokları beklentilerin üzerinde arttı 14 Şubat 2024 09:18
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Benzine zam geliyor! 14 Şubat 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Benzine zam geliyor! 14 Şubat 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 14 Şubat 2024 09:16
DoubleLine Capital Gundlach: Faizde indirim olursa Haziran’da olur DoubleLine Capital Gundlach: Faizde indirim olursa Haziran'da olur 14 Şubat 2024 09:16
ABD enflasyonu Asya borsalarını aşağı çekiyor ABD enflasyonu Asya borsalarını aşağı çekiyor 14 Şubat 2024 09:10
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 14 Şubat 2024 10:05
Yeni Zelanda’da konut piyasasında satışlar düştü Yeni Zelanda'da konut piyasasında satışlar düştü 14 Şubat 2024 09:08
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,09
%0,1087
ALTIN
1.000,32
%0,0324
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
999,39
%-0,0606
EURO
1.015,19
%1,519
ALTIN
1.066,34
%6,6344
DOLAR
1.022,88
%2,2882
BORSA
1.053,64
%5,364
EURO
1.075,40
%7,5397
ALTIN
1.076,76
%7,6762
DOLAR
1.135,93
%13,5931
BORSA
1.080,20
%8,0196
EURO
1.816,85
%81,685
ALTIN
1.649,83
%64,9826
DOLAR
2.013,63
%101,3628
BORSA
1.669,20
%66,9196
EURO
BİST En Aktif Hisseler