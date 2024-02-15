ABD'nin Porsche Bentley ve Audi ithalatı durduruldu

Financial Times'ın haberine göre, Volkswagen Grubu'nun lüks markalarından bazılarının araçları, Çin'in Sincan bölgesindeki zorla çalıştırmayla bağlantılı bir parça nedeniyle ABD gümrüklerinde alı konuldu.

Habere göre, Porsche, Bentley ve Audi gibi markalar tarafından üretilen binlerce ithal lüks otomobil, bu araçlardaki bir parçanın Çin'de zorla çalıştırılarak üretilen malların ithalatına karşı yasaları ihlal ettiğinin tespit edilmesinin ardından ABD makamları tarafından alıkonuluyor.



FT'nin verdiği bilgiye göre, yasaklı parça değiştirilirken birkaç bin Audi, yaklaşık 1.000 Porsche lüks otomobil ve birkaç yüz Bentley'e el konuldu.

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişiden edinilen bilgilere VW, dolaylı bir tedarikçiden gelen parçanın menşeinden haberdar değildi ancak tedarikçisi parçanın Batı Çin'den geldiğini bildirir bildirmez ABD'li yetkilileri uyardı.



Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası (UFLPA) olarak bilinen bir ABD yasası, Çin'in batısındaki Sincan bölgesinden ithal edilen malları, bu malların zorla çalıştırılarak üretildiği varsayımına dayanarak yasaklamakta.