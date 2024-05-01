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Amazon'un satışları ilk çeyrekte arttı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un satışları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 artarak 143,3 milyar dolar oldu.

Oluşturma Tarihi 01 Mayıs 2024 09:28

Son Güncelleme Tarihi 01 Mayıs 2024 09:28

Şirketin Ocak-Mart dönemine ait bilançosuna göre, yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 13 artarak 143,3 milyar dolara ulaştı.

Şirketin 2023'ün ilk çeyreğinde net satışları 127,4 milyar dolar olmuştu.

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Bulut bilişim hizmetleri sunan Amazon Web Services (AWS) biriminin satışları da yıllık bazda yüzde 17 artarak 25 milyar dolara yükseldi. Şirketin reklam biriminin gelirleri de, yılın birinci çeyreğinde yüzde 24 artışla 11,8 milyar dolara çıktı.

Amazon'un net kârı da ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 229 artışla 10,4 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 3,2 milyar dolar kâr açıklamıştı.

E-ticaret devinin hisse başına net karı da bu yılın ilk çeyreğinde 98 sent olarak hesaplandı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde hisse başına 31 sent kâr etmişti.

Amazon öte yandan, bu yılın ikinci çeyreğinde 144 ila 149 milyar dolar arasında gelir beklediğini duyurdu.

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