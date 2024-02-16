Bosch Türkiye çift haneli büyüdü

Bosch, 2023 yılı ön rakamlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bosch Türkiye, yurt içinde 60 milyar liralık konsolide satış gelirine ulaşırken, bir önceki yıla kıyasla avro bazında yüzde 29'luk büyüme kaydetti. Şirket, 2023 mali yılında, ihracat rakamları da dahil edildiğinde toplam 145 milyar liralık satış gelirine ulaştı. Bu kapsamdaki satış gelirlerindeki artış avro bazında artış yüzde 6 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, "Sosyoekonomik ortamda devam eden zorluklara rağmen, 2023 yılında pazarda sağlıklı bir büyüme elde ettik. Performans, beklentilerimizi aştı." ifadelerini kullandı.

Başta kamu kurumları, meslek okulları ve üniversiteler olmak üzere paydaşlarıyla işbirliğini yoğunlaştıracaklarını belirten Korioth,"Eğitim ve gelişim programları ve sürekli know-how transferi yoluyla insan sermayemize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'de güçlü bir ayak izimiz var. Ülkeye uzun vadeli bağlılığımızı sürdürmeye ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmaya kararlılıkla devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

31 Aralık 2023 itibarıyla Bosch'un Türkiye'deki çalışan sayısı yaklaşık 19 bin 800 oldu. Bosch, başarısını daha da ileriye taşımak ve Türkiye'deki yeşil ve dijital dönüşümü şekillendirmeye devam etmek için geleceğin teknolojilerine yönelik yatırımlar yapmaya devam ediyor.