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CANiK 4 kıtada fuarlara katılacak

CANiK, 2024 yılında 4 kıtada 14 uluslararası fuara katılım için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 17 Ocak 2024 13:07

Son Güncelleme Tarihi 17 Ocak 2024 13:07

CANiK ve bağlı olduğu SYS Grup Şirketleri 2024 yılında 4 kıtada toplam 14 uluslararası fuara katılım için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığını duyurdu. Firma, ilk durağının 23-26 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek, hafif silah pazarının dünyadaki en büyük fuarlarından biri olan ve her yıl geleneksel olarak Las Vegas'da yapılan SHOT Show olacağı belirtti.

Dünyanın önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANiK de Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre savunma sanayi ihracatında ilk 10'da yer aldı. CANiK ve bağlı olduğu SYS Grup Şirketleri 2024 yılında planlı 12'si yurt dışında olmak üzere 4 kıtada toplam 14 uluslararası fuara katılım sağlayacak.

'SAVUNMA SANAYİİ İHRACATINDA İLK 10'DA YER ALIYORUZ'

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Dünyada savunma sanayi alanında dikkat çekici bir gövde gösterisi hakim. Yakın coğrafyalarda savaş ve çatışmaların yüksek olması, global anlamda ülkeler arası bloklaşmanın artması ile beraber savunma ve askeri alanda bütçelerin devletler tarafından artırılması da pazarın büyümesine ve sektöre olan talebin artmasına neden oluyor. Tüm bu etmenlerle birlikte son yıllarda yeni girişim ve gelişmelerin ivme kazandığı Türk savunma sanayii sektöründe, 2023 yılı ihracatı adına rekor düzeyde yurt dışı satışlar gerçekleştirildi. Aynı şekilde yurt içinde ülke savunmasına ayrılan bütçenin de geçtiğimiz yıla göre artırıldığını ve şirketlerin teşviklerle desteklendiğini izledik. Bunların etkisi ile 2024'ün ihracat ve teknolojik gelişmeler için sektör adına önemli bir yıl olmasını bekliyoruz.

CANiK'in bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Türkiye savunma sanayii ihracatında bir kez daha ilk 10'da yer alırken bugüne kadar hayata geçirdiğimiz ürünlerle global rekabette de ülkemiz adına söz sahibi şirketler arasında yer alıyoruz. Yüksek teknolojili ve katma değerli ürünlerimizle hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. ABD'de 23-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek SHOT Show'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ayrıca, etkinlik boyunca ziyaretçileri heyecanlandıracak pek çok sürprizimiz de olacak" dedi.

CANiK, ocak ayında Las Vegas'da gerçekleşecek SHOT Show'un ardından, Şubat'ta da Suudi Arabistan'daki World Defence Show ve Almanya'da Enforce Tac ve IWA fuarlarına katılacak. Yıl boyunca devam edecek yurtdışı fuarlar kapsamında CANiK; ABD, Fransa, Afrika, Malezya, Polonya ve Pakistan gibi ülkelerde yerini alacak.

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