Çinli şirket Logan Group yeniden yapılandırma için zaman kazandı

Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Logan Group Co. bir Hong Kong mahkemesinin alacaklıların Şirket'in iki önemli biriminin tasfiyesine yönelik dilekçelerini geri çevirmesinin ardından borç yeniden yapılandırma planını hayata geçirmek için zaman kazandı.



Başlangıçta tasfiye dilekçelerini veren bir grup tahvil sahibi, Logan'ın yeniden yapılandırma tekliflerinden tatmin olduktan sonra davasını geri çekti. Hong Kong Yüksek Mahkemesi Yargıcı Anthony Chan yapılan duruşmada, "durumdan makul ölçüde memnun olduklarını" ve başka hiçbir alacaklının ilk dilekçe sahibinin yerini almak için devreye girmediğini söyledi.



Bu gelişme, Shenzhen merkezli Logan'a, nefes alma alanı sunuyor.



Logan'ın mali danışmanlarından bir temsilcinin geçen ay yaptığı açıklamaya göre, geliştirici Nisan ayı sonuna kadar 8 milyar dolarlık offshore borç revizyon planı için tüm alacaklı gruplarla destek anlaşmaları imzalamayı hedefliyor.