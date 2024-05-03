Coinbase Global net gelirlerini artırdı

Coinbase Global, 2024'ün ilk üç ayında kripto ticaretinin artmasıyla üst üste ikinci üç aylık karını açıkladı. Yine de ABD'nin en büyük kripto para borsasının hisseleri seans sonrası işlemlerde %4'e varan oranda düştü.

Hisse senedi yıl başından bu yana %31'den fazla artış gösterdi ancak Kasım 2021'deki zirvesinin %38 altında.

Net gelir son dokuz çeyreğin en yüksek seviyesi olan 1,17 milyar dolara yükselirken, net gelir bir önceki yıla kıyasla %115 oranında arttı. Bu, Coinbase'in son kripto patlamasının hala devam ettiği 2021'in dördüncü çeyreğinden bu yana ikinci kez pozitif üç aylık kazanç bildirmesi oldu.

Bu yılın ilk çeyreğindeki artış, büyük ölçüde Ocak ayında bir dizi yeni bitcoin ETF'sinin piyasaya sürülmesi nedeniyle dijital para ticaretindeki canlanmadan kaynaklandı.

Bu ETF'ler çok sayıda yeni para çekti ve yatırımcıların doğrudan bitcoin sahibi olmadan bitcoin'e maruz kalmalarını sağlayarak dijital varlıkların ana akım cazibesini genişletme potansiyeline sahip oldu.

Veri sağlayıcısı CoinMarketCap'e göre, büyük coin'ler için küresel kripto işlem hacmi 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak bir yıl öncesine göre %68 arttı.

Bu artış, Coinbase'in işlem gelirini 1,07 milyar dolara yükselterek 2023'ün ilk çeyreğinde işlem ücretlerinden kazandığının neredeyse üç katına çıkardı ve analistlerin konsensüs beklentilerinden daha iyi oldu.