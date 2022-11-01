Credit Suisse Group AG Başkanı Axel Lehman, Banka'nın satılık olmadığını söyledi.

"Yeniden başarılı olacağı, herhangi bir devralınma görüşmesi içinde değiliz" ifadelerini kullanan Lehmann, "Bağımsız kalmak istiyoruz" dedi.

Bloomberg TV'ye konuşan Lehmann, 4 milyar İsviçre frangı büyüklüğündeki sermaye artırımının Credit Suisse Group'u "taş gibi sağlam" yapacağını ve zarar eden yatırımların elden çıkarılmasını, alım-satım operasyonlarının azaltılmasını sağlayacak yaşamsal yeniden yapılanmaya yardım edeceğini vurguladı.

Lehmann, 166 yıllık bankanın sermaye artırımında 1,8 milyar İsviçre frangının birçok önemli yatırımcı tarafından taahhüt edildiğini, bedelli sermaye artırımının geri kalanının da tamamen güvence altında olduğunu vurguladı.