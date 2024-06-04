Microsoft işten çıkarmaları duyurdu

Microsoft, yaklaşık 1.000 çalışanı etkileyeceği bildirilen işten çıkarmaları duyurdu. Daha önce CNBC tarafından bildirildiği gibi, HoloLens 2 üzerinde çalışan karma gerçeklik departmanı işten çıkarmalardan etkilenen alanlardan biridir.

Business Insider da Operatörler ve Görev Mühendisliği için Azure'da da "yüzlerce" çalışanın işten çıkarıldığını bildirdi.

Microsoft sözcüsü Craig Cincotta The Verge'e e-posta yoluyla yaptığı açıklamada: "Bugün erken saatlerde Microsoft'un Karma Gerçeklik organizasyonunun yeniden yapılandırıldığını duyurduk. Savunma Bakanlığı'nın IVAS programına tamamen bağlıyız ve askerlerimizi desteklemek için en son teknolojiyi sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca, daha geniş Karma Gerçeklik donanım ekosistemine ulaşmak için W365'e yatırım yapmaya devam edeceğiz. Mevcut HoloLens 2 müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı desteklerken HoloLens 2'yi satmaya devam edeceğiz" dedi

Bu işten çıkarmalar, Microsoft'un 10.000'den fazla kişiyi işten çıkarmasından ve CEO Satya Nadella'nın şirketin donanım portföyünü değiştirdiğini söylemesinden bir yıldan fazla bir süre sonra gerçekleşti. O zamandan bu yana Microsoft, Activision-Blizzard'ı satın alma işlemini tamamladı, yapay zekaya büyük yatırımlar yaptı ve yakın zamanda Qualcomm çipleriyle çalışan yeni Surface cihazlarıyla "yapay zekalı bilgisayarlar" için bir hamle başlattı.