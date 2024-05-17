Microsoft müşterilerine AMD alternatifi sunacak

Microsoft, bulut bilişim müşterilerine Nvidia tarafından üretilen bileşenlerle rekabet edecek AMD yapay zeka çiplerinden oluşan bir platform sunmayı planlıyor.

Microsoft'un Advanced Micro Devices'ın amiral gemisi MI300X yapay zeka çiplerinden oluşan kümeleri Azure bulut bilişim hizmeti aracılığıyla satılacak. Bu yongalar müşterilerine, yapay zeka için veri merkezi yonga pazarına hakim olan ancak yüksek talep nedeniyle elde edilmesi zor olabilen Nvidia'nın H100 güçlü grafik işleme birimleri (GPU) ailesine bir alternatif sunacak.

%40 DAHA İYİ PERFORMANS SUNUYOR

Bu yıl 4 milyar dolarlık yapay zeka çipi geliri bekleyen AMD, çiplerin büyük yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için yeterince güçlü olduğunu söyledi.

Nvidia'nın üst düzey yapay zeka çiplerinin yanı sıra Microsoft'un bulut bilişim birimi de Maia adlı kendi yapay zeka çiplerine erişim satıyor.

Şirket ayrıca, Microsoft'un önümüzdeki hafta ön gösterimini yapmayı planladığı Cobalt 100 işlemcilerin Arm Holdings'in teknolojisine dayanan diğer işlemcilere göre %40 daha iyi performans sunduğunu belirtti. Snowflake ve diğerleri bunları kullanmaya başladı.