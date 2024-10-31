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Microsoft satışlarını yüzde 16 artırdı

Microsoft üç aylık satışlarının %16 artarak 65,6 milyar dolara ulaştığını bildirirken, şirket yatırımcılara yapay zeka için yaptığı büyük harcamaların karşılığını aldığına dair güvence vermeye çalıştı.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2024 09:15

Son Güncelleme Tarihi 31 Ekim 2024 09:15

Microsoft CEO Satya Nadella analistlerle yaptığı görüşmede, yapay zeka ile ilgili ürünlerin şirketin yıllık gelirine yaklaşık 10 milyar dolar katkıda bulunma yolunda ilerlediğini ve "tarihimizde bu kilometre taşına ulaşan en hızlı iş" olduğunu söyledi.

Yazılım üreticisi ayrıca üç aylık kârının %11 artışla 24,7 milyar dolara ya da hisse başına 3,30 dolara yükseldiğini ve Temmuz-Eylül dönemi için Wall Street beklentilerini aştığını bildirdi. FactSet Research tarafından yapılan ankete katılan analistler Microsoft'un 64,6 milyar dolar gelirle hisse başına 3,10 dolar kazanmasını bekliyorlardı.

Microsoft henüz özellikle yapay zeka ürünlerinden elde ettiği geliri resmi olarak raporlamadı ancak teknolojiyi ve Copilot adlı yapay zeka asistanını başta Azure bulut bilişim sözleşmeleri olmak üzere tüm iş segmentlerine aşıladığını söylüyor. Çeyrek satışlarında liderlik, Microsoft'un Office e-posta paketini ve diğer işyeri ürünlerini içeren üretkenlik iş segmenti oldu ve %12 artışla 28,3 milyar dolara ulaştı.

Microsoft'un bulut odaklı iş segmenti 30 Eylül'de sona eren üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %20 büyüyerek 24,1 milyar $'a ulaştı. Windows bölümünün liderlik ettiği kişisel bilgisayar işi ise %17 büyüyerek 13,2 milyar $'a ulaştı. Bu büyümenin büyük bir kısmı, Microsoft'un bir yıl önce oyun yayıncılığı devi Activision Blizzard'ı satın almasıyla güçlenen Xbox video oyunu işinden geldi.

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