Nvidia Çin için ABD düzenlemelerine uygun çip geliştirmeye devam edecek

Nvidia CEO'su Jensen Huang, Singapur'da düzenlediği basın toplantısında, "Nvidia, düzenlemelerine uygun ürünler yaratmak için ABD hükümeti ile çok yakın bir şekilde çalışıyor.

Şu anki planımız, belirli sınırlara sahip yeni düzenlemelere uygun yeni bir dizi ürün ortaya çıkarmak için hükümetle birlikte çalışmaya devam etmek" dedi.



Huang ayrıca, şirketin Singapur ile potansiyel büyük yatırımlar konusunda görüşmelerde bulunduğunu söyledi.