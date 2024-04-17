ŞOK Marketler, sürdürülebilir büyümesini devam ettirdi

ŞOK Marketler'den yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren ŞOK Marketler'in 2023 yılında açılan 674 yeni mağazayla 81 ildeki toplam mağaza sayısı 10 bin 725'e ulaşırken, cirosu da 133 milyar liraya yükseldi.

İşe alımlarda önceliği depremden etkilenenlere veren şirketin çalışan sayısı ise 47 bine yaklaştı. Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, geçen sene yaşanan deprem felaketi ve zorluklara rağmen yıl sonu satış hedefine ulaştıklarını belirterek, "Mağaza yatırımlarımız ve artan istihdamımızla ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya devam ettik." ifadelerini kullandı.

"Birlikten Berekete" yaklaşımı ile her zaman üreticilerimizin ve müşterilerin yanında olmayı sürdürdüklerini aktaran Demirel. "Yıl boyunca özellikle deprem bölgesini odağımıza alarak bölgenin yeniden kalkınmasına destek olduk." açıklamasında bulundu.

Demirel, daima kadınlara fırsat eşitliğini odağa alan bir marka olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"'ŞOK'ta Ben de Varım' ile kalıcı etkileri olacağına gönülden inandığımız bir proje ortaya çıkardık. Öte yandan dayanışma ve paylaşma ayı Ramazan'ın bereketinin müşterilerimize taşınmasına destek olmak amacıyla başlattığımız temel ihtiyaç ürünlerinde 'Her Gün Ucuz Fiyat' kampanyamız ise devam ediyor. ŞOK Marketler olarak 2023 yılında hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketicilerimizin yanında olmaya devam ettik. Hissedarlarımız da bizim için çok değerli, yönetim kurulumuz 2023 yılı karımızdan yatırımcılarımıza 1,5 milyar lira brüt temettü dağıtılmasını önerdi. ŞOK Marketler olarak 2024 yılında da yeni hedeflerle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

DEPREM BÖLGESİNDE HIZLI ÇÖZÜMLERLE DESTEK SAĞLANDI

ŞOK Marketler, Şubat ayındaki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen sonrasında tırlarca ürünü mağaza ve depolarından vatandaşlara ulaştıran ŞOK Marketler, hasar gören mağazalarının yerine de hızla konteyner ve prefabrik mağazalar açarak bölgede gündelik hayata dönüşün hızlanmasına katkı sağladı.

Şirket özellikle sebze ve meyve alanındaki satın almalarda bölgedeki üreticilere öncelik verirken, işe alımlarda ise yıl boyunca önceliği depremden etkilenen vatandaşlara vererek bölgesel istihdama destek oldu.

Çalışan sayısının yüzde 54'ü kadınlardan oluşan ŞOK Marketler, "Şok'ta Ben de Varım" projesinin kapsamını genişleterek, deprem bölgesi başta olmak üzere ülkenin farklı yörelerindeki kadın kooperatiflerinden alınan ürünleri seçili ŞOK mağazalarında satışa sunarak kadınların ekonomiye katılımının artırılmasına ve fırsat eşitliğine katkı sağladı.

Dijitalleşme konusunda da yatırımlar yapan şirket, 2023 yazında müşterilere ekstra kazançlar sunan Win sadakat programını hayata geçirdi.

ŞOK Marketler ayrıca, küresel dalgalanmaların da etkisiyle maliyetlerin ve fiyatların yüksek seviyelere çıktığı 2023 yılında, ülke ekonomisine ve müşterilerin bütçesine katkı sağlamak üzere Ocak ayı süresince 1000 üründe fiyatları sabitleyerek her zaman uyguladığı düşük fiyat politikasının çıtasını yükseltti.