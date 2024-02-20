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S&P Global Visible Alpha'yı satın alıyor

S&P Global'in araştırma platformu Visible Alpha'yı satın almaya yakın olduğu belirtildi.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2024 09:01

Son Güncelleme Tarihi 20 Şubat 2024 09:01

Financial Times'ın haberine göre, S&P Global Inc. araştırma platformu Visible Alpha'yı Goldman Sachs Group Inc. dahil bir yatırım bankaları konsorsiyumundan 500 milyon dolardan fazla bir bedelle satın almak için anlaşmaya yakın.

FT'nin isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, S&P Salı gününe kadar bir anlaşma açıklayabilir.

New York merkezli Visible Alpha, varlık yöneticileri için yatırım bankalarının araştırmalarını bir araya getiriyor. FT, Visible Alpha'nın 2015 yılında Bank of America Corp., Citigroup Inc., Jefferies Financial Group Inc., Morgan Stanley ve UBS Group AG tarafından kurulduğunu belirtti.

Gazete, firmanın 2023 yılında yaklaşık 100 milyon dolar gelir elde ettiğini de ekledi. FT, PitchBook verilerine dayanarak, Goldman Sachs ve BNP Paribas SA gibi diğer bankaların da Visible Alpha'ya yatırım yaptığını ve şirketin 68 milyon dolar topladığını söyledi.

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