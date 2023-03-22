THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk iş dünyasına katkısı olan ve vizyonu ile finansal gündemi yönlendiren üst düzey yöneticiler, 21 Mart Salı günü, DataExpert işbirliği ile BMI Business School tarafından yürütülen Finans Direktörleri Zirvesi'nde (CFO Summit 2023) İstanbul'da bir araya geldi.

Doç. Dr. Şeker, geçen sene olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en prestijli iş dünyası araştırmalarından biri olan "Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su listesinde yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şeker, hem Türkiye'nin hem de yönettikleri şirketlerin finansal gelişiminde katkısı olan başarılı yöneticiler arasında yer almanın kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burada olma sebebimi, zor günleri birlik ve beraberlik ile atlatan güçlü bir millet oluşumuza ve Türk Hava Yolları çalışanları olarak her zaman kendimizi gelişime açık tutarak şirketimizin başarısına ortak olmamıza bağlıyorum. Bu yüzden, bu değerli ödülü hiçbir zorlukta durmayan ve zor günleri kenetlenerek atlatan tüm Türkiye ve Türk Hava Yolları A.O. ailesine adıyorum. Hep beraber ülkemizi ve şirketimizi güçlendirerek başarılarımıza devam edeceğiz."

ABD'DE DOKTORA YAPTI, DÜNYA BANKASINDA ÇALIŞTI

Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden 2000 yılında mezun olan Murat Şeker, 2002 yılında Sabancı Üniversitesinde ekonomi yüksek lisansını tamamladı. 2008 yılında ABD'de Minnesota Üniversitesinden ekonomi alanında doktora derecesini aldı.

Şeker, 2008-2011'de ABD'de Dünya Bankasının Finansal ve Özel Sektör Gelişimi Başkan Yardımcılığı altında Girişimcilik Araştırma Bölümünde analist, 2011-2013'de yine Dünya Bankasının aynı başkan yardımcılığı altında İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik Bölümünde ekonomist olarak görev aldı.

Türkiye'ye 2013 yılında dönen Şeker, 2016'dan bu yana THY Genel Müdür Yardımcısı, 2021'den itibaren de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Murat Şeker, 2015-2018 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yarı zamanlı eğitmen olarak çalıştı, 2018 yılının ekim ayında doçent unvanını aldı.