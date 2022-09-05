THY UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu

THY, 200 ülkede 70'den fazla yayıncı tarafından sezon boyunca 678 milyon izleyiciye ulaşan, sosyal medyada ise 28 milyar etkileşimle en çok takip edilen spor etkinliklerinden UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu.

DÜNYADAKİ İLK HAVAYOLU OLDU

THY, böylece 10 Haziran 2023'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda finali gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olan dünyadaki ilk havayolu şirketi oldu.

Anlaşma kapsamında THY'nin maç yayını öncesi, esnası ve sonrasında aralarında saha kenarındaki LED ekranların da bulunduğu birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım hakkı bulunuyor. Bununla birlikte THY UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençler Ligi Finalleri'nde de resmi sponsor unvanıyla yer alacak.