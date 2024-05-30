CANLI BORSA
Anasayfa Finans Şirket Haberleri Toyota'nın üretim ve satışları geriledi

Toyota'nın üretim ve satışları geriledi

Toyota Motor'un küresel satışları ve üretimi Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre geriledi.

Oluşturma Tarihi 30 Mayıs 2024 08:44

Son Güncelleme Tarihi 30 Mayıs 2024 08:44

Çin'deki yoğun fiyat rekabeti, Japonya'da bazı modellerin üretiminin durdurulması ve küçük otomobil birimindeki bir güvenlik testi skandalının ardından yaşanan düşüş Nisan ayında üretim ve satışların gerilemesinde etkili oldu.

Çin'de %27'lik ve Japonya'daki %14'lük satış gerilemesinin ABD ve Avrupa'daki çift haneli büyümeyi dengelemesiyle küresel satışlar Nisan ayında %0,5 düştü.

Toyota'nın Japonya satışları, Tsutsumi fabrikasında Prius modelinin üretiminin kalite kontrolleri için geçici olarak durdurulması ve Toyota Auto Body fabrikasında Noah ve Voxy minivanları üreten bir hatta üretimin kısmen durdurulması nedeniyle darbe aldı. Ayrıca küçük otomobil üreticisi Daihatsu'daki skandalın etkisiyle de karşı karşıya kaldı.

Toyota, Çin, Japonya, Tayland ve Meksika gibi pazarlardaki zayıf üretimin ABD ve Hindistan'daki yüksek üretimden daha ağır basması nedeniyle küresel üretimde %4,0'lık bir düşüş bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Çin’in gümüş ithalatının artması bekleniyor Çin'in gümüş ithalatının artması bekleniyor 29 Mayıs 2024 08:44
Nasdaq tarihi zirveyi gördü Nasdaq tarihi zirveyi gördü 29 Mayıs 2024 08:40
Goldman Sachs: Fed üyelerinin çoğu faiz indirimini destekler Goldman Sachs: Fed üyelerinin çoğu faiz indirimini destekler 29 Mayıs 2024 08:34
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 29 Mayıs 2024 13:14
ABD’de konut fiyatları martta yükseldi ABD'de konut fiyatları martta yükseldi 28 Mayıs 2024 16:51
AB ve Avustralya’dan işbirliği AB ve Avustralya'dan işbirliği 28 Mayıs 2024 15:06
UBS, S&P 500 için yıl sonu hedefini yükseltti UBS, S&P 500 için yıl sonu hedefini yükseltti 28 Mayıs 2024 14:37
G20 ülkelerinin ihracatı toparlandı G20 ülkelerinin ihracatı toparlandı 28 Mayıs 2024 14:35
Fed üyesi: Faiz indirimi için acele etmeye gerek yok Fed üyesi: Faiz indirimi için acele etmeye gerek yok 28 Mayıs 2024 12:51
Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri geriledi Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri geriledi 28 Mayıs 2024 12:48
Kripto varlık piyasasında transfer gerginliği Kripto varlık piyasasında transfer gerginliği 28 Mayıs 2024 11:13
MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 4 tabloda enflasyon farkı ile tüm yeni maaşlar! Meslek meslek hesaplandı MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 4 tabloda enflasyon farkı ile tüm yeni maaşlar! Meslek meslek hesaplandı 28 Mayıs 2024 09:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,63
%0,0626
DOLAR
1.000,63
%0,0625
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
997,12
%-0,2878
EURO
1.105,22
%10,5218
DOLAR
1.248,61
%24,861
ALTIN
961,81
%-3,819
BORSA
1.106,32
%10,6322
EURO
1.116,02
%11,6015
DOLAR
1.322,66
%32,266
ALTIN
1.056,83
%5,6834
BORSA
1.134,21
%13,4206
EURO
1.709,97
%70,9971
DOLAR
2.234,59
%123,4594
ALTIN
2.287,69
%128,7692
BORSA
1.752,66
%75,2656
EURO
BİST En Aktif Hisseler