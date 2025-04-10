ABD-Çin ticaret savaşında son durum | Yeni açıklamalar geldi: Kimsenin bilmediği silahlarımız var!

"Şİ YAPILMASI GEREKENİ BİLİYOR"

Öte yandan ABD'den yeni bir açıklama geldi. Oval Ofis'te başkanlık kararnameleri imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i "akıllı adam" diye nitelendirerek sonunda çok iyi bir anlaşma yapacaklarını belirtti. Trump, "Şi, ne yapılması gerektiğini tam olarak bilen bir adam, ülkesini seviyor ve bir anlaşma yapmak isteyeceğini düşünüyorum. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bir noktada bir telefon görüşmesi alacağız ve her şey hazır olacak." ifadelerini kullandı.