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Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 11:33

ABD-Çin ticaret savaşında son durum | Yeni açıklamalar geldi: Kimsenin bilmediği silahlarımız var!

Son dakika haberleri: ABD-Çin arasında gümrük tarifesi krizi giderek tırmanıyor. Çin menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisini yüzde 125'e çıkaran Trump'a yüzde 84'le yanıt veren Çin, bu kez de seyahat uyarısı yayınladı. Akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla geri adım atan Trump, yaptığı son dakika açıklamasıyla gündeme damga vurdu. Küresel piyasaları sarsan ticaret krizinde son durum…

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ABD-Çin ticaret savaşında son durum | Yeni açıklamalar geldi: Kimsenin bilmediği silahlarımız var!

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Trump, TruthSocial hesabından bugün yaptığı açıklamada, Çin menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisini derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e yükselttiğini duyurmuştu. Trump, açıklamasında, "⁠Umarım Çin, ABD ve başka ülkeleri istismar ettiği dönemin artık kabul edilemez olduğunu yakın zamanda anlar." ifadesini kullanmıştı.

ABD-Çin ticaret savaşında son durum | Yeni açıklamalar geldi: Kimsenin bilmediği silahlarımız var!

TRUMP'IN GERİ ADIMI

Öte yandan gece saatlerinde gelen açıklamada Trump, Çin'e yüzde 125 oranında uygulayacakları tarifelerin Pekin'in misilleme politikasından kaynaklandığını, bununla beraber misilleme yapmayan ülkelere ise 90 günlük duraksama getirdiklerini söylemişti. Trump'ın söz konusu duraksama kararı dünya medyasında "geri adım" olarak yorumlanmıştı.

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ABD-Çin ticaret savaşında son durum | Yeni açıklamalar geldi: Kimsenin bilmediği silahlarımız var!

"ÜLKEMİZE İYİ DAVRANMADILAR"

İki ülke arasındaki gerilime ilişkin sorulara yanıt veren Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme olasılığına "Bir noktada telefonda görüşeceğiz." yorumunu yaparken, "Devlet Başkanı Şi'yi severim, ona saygı duyarım, ancak ülkemize iyi davranmadılar. O benim arkadaşım, onu severim." şeklinde konuştu.

ABD-Çin ticaret savaşında son durum | Yeni açıklamalar geldi: Kimsenin bilmediği silahlarımız var!

Devlet Başkanı Şi ile görüşmek ve konuşmak istediğini kaydeden Trump, adil olması halinde Çin dahil herkesle gümrük ve ticaret anlaşması yapmaya hazır olduklarını yineledi. Trump, "Gümrük tarifeleri konusunda doğru olanı yapmak için esnekliğe sahip olmalısınız ve biz de buna sahibiz. Herkesi masaya getirdik ancak bunların hepsi bir müzakere olmayabilir." değerlendirmesini yaptı.

ABD-Çin ticaret savaşında son durum | Yeni açıklamalar geldi: Kimsenin bilmediği silahlarımız var!

"Şİ YAPILMASI GEREKENİ BİLİYOR"

Öte yandan ABD'den yeni bir açıklama geldi. Oval Ofis'te başkanlık kararnameleri imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i "akıllı adam" diye nitelendirerek sonunda çok iyi bir anlaşma yapacaklarını belirtti. Trump, "Şi, ne yapılması gerektiğini tam olarak bilen bir adam, ülkesini seviyor ve bir anlaşma yapmak isteyeceğini düşünüyorum. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bir noktada bir telefon görüşmesi alacağız ve her şey hazır olacak." ifadelerini kullandı.