Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
11:33
ABD-Çin ticaret savaşında son durum | Yeni açıklamalar geldi: Kimsenin bilmediği silahlarımız var!
Son dakika haberleri: ABD-Çin arasında gümrük tarifesi krizi giderek tırmanıyor. Çin menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisini yüzde 125'e çıkaran Trump'a yüzde 84'le yanıt veren Çin, bu kez de seyahat uyarısı yayınladı. Akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla geri adım atan Trump, yaptığı son dakika açıklamasıyla gündeme damga vurdu. Küresel piyasaları sarsan ticaret krizinde son durum…