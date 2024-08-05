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Haberler Galeri ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıkladı! İşte İran’ın İsrail’i vuracağı tarih: Savaşa yol olacak dahi olsa…
Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 09:13

ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıkladı! İşte İran’ın İsrail’i vuracağı tarih: Savaşa yol olacak dahi olsa…

Hamas lideri Haniye suikastı sonrası Orta Doğu'da gerilim tırmandı. Gözler, İran ve İsrail'den gelen peş peşe açıklamalardaydı. ABD, Orta Doğu'daki en büyük müttefiki İsrail'i İran tehdidine karşı korumak için hamle üstüne hamle yaptı. Pentagon, bölgeye savaş gemisi gönderirken ABD Dışişleri Bakanı Blinken da AB'li liderleri "İran'ı durdurmak için baskı yapın" diyerek uyardı. Füze ve insansız hava aracı ile düzenleneceği iddia edilen saldırının beklendiği tarihi de açıkladı. İşte detaylar…

ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıkladı! İşte İran’ın İsrail’i vuracağı tarih: Savaşa yol olacak dahi olsa…

Hamas lideri Haniye'ye İran'da yapılan suikast, Orta Doğu'da gerilimi tırmandırdı. İran ve İsrail arasında bir kez daha savaş çanları çaldı. Lübnan ile İsrail arasındaki bombardıman sürerken, İran intikam yemini ederek İsrail'e gözdağı vermeye başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıkladı! İşte İran’ın İsrail’i vuracağı tarih: Savaşa yol olacak dahi olsa…

Bölgede gerilimin tırmanmasının üzerine Amerika Birleşik Devletleri de düğmeye bastı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğine olan desteğini artırmak için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemileri yolladı.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıkladı! İşte İran’ın İsrail’i vuracağı tarih: Savaşa yol olacak dahi olsa…

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Bakan Lloyd Austin'in, olası İran saldırısına ilişkin İsrail'e ilave askeri destek göndermek üzere talimat verdiğini açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla da Hizbullah ve İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri sonrasında soluğu Orta Doğu'da aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıkladı! İşte İran’ın İsrail’i vuracağı tarih: Savaşa yol olacak dahi olsa…

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Filistin'e yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana sekizden fazla kez İsrail'i ziyaret etti ve Netanyahu'ya desteğini açıkladı. "Bir Yahudi olarak da buradayım" açıklaması yapan Blinken, İran tehdidine karşı İsrail'i korumak için çalışmalara başladı G7 ülkelerinden mevkidaşları ile görüşen Blinken, İran ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırısının pazartesi gününden itibaren başlayabileceğini açıkladı. Görüşmeye ilişkin Axios'a bilgi veren üç kaynağa göre Blinken mevkidaşlarına İran ve Hizbullah'a mümkün olduğunca diplomatik baskı oluşturulması gerektiğini, saldırılarının etkisini sınırlamanın, tam kapsamlı bir savaşı önlemek için en iyi şans olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıkladı! İşte İran’ın İsrail’i vuracağı tarih: Savaşa yol olacak dahi olsa…

ABD MEDYASINDAN SAVAŞ MESAJI: KARARLI!

ABD medyası, İran'ın ABD ve Arap ülkelerinin Orta Doğu'daki gerginliği azaltma çağrılarını reddederek, savaşa yol olacak dahi olsa İsrail'i vurmaya kararlı olduğunu söylediğini açıkladı. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından Ürdün ve Lübnan dışişleri bakanlarının gerginliğin azaltılması için İran'a gittiklerini yazdı.

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