ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıkladı! İşte İran’ın İsrail’i vuracağı tarih: Savaşa yol olacak dahi olsa…

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Filistin'e yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana sekizden fazla kez İsrail'i ziyaret etti ve Netanyahu'ya desteğini açıkladı. "Bir Yahudi olarak da buradayım" açıklaması yapan Blinken, İran tehdidine karşı İsrail'i korumak için çalışmalara başladı G7 ülkelerinden mevkidaşları ile görüşen Blinken, İran ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırısının pazartesi gününden itibaren başlayabileceğini açıkladı. Görüşmeye ilişkin Axios'a bilgi veren üç kaynağa göre Blinken mevkidaşlarına İran ve Hizbullah'a mümkün olduğunca diplomatik baskı oluşturulması gerektiğini, saldırılarının etkisini sınırlamanın, tam kapsamlı bir savaşı önlemek için en iyi şans olduğunu vurguladı.