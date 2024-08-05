Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
09:13
ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıkladı! İşte İran’ın İsrail’i vuracağı tarih: Savaşa yol olacak dahi olsa…
Hamas lideri Haniye suikastı sonrası Orta Doğu'da gerilim tırmandı. Gözler, İran ve İsrail'den gelen peş peşe açıklamalardaydı. ABD, Orta Doğu'daki en büyük müttefiki İsrail'i İran tehdidine karşı korumak için hamle üstüne hamle yaptı. Pentagon, bölgeye savaş gemisi gönderirken ABD Dışişleri Bakanı Blinken da AB'li liderleri "İran'ı durdurmak için baskı yapın" diyerek uyardı. Füze ve insansız hava aracı ile düzenleneceği iddia edilen saldırının beklendiği tarihi de açıkladı. İşte detaylar…