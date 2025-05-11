Giriş Tarihi: 11.05.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
09:46
ABD Rümeysa’yı konuşuyor! 45 günlük kabus sona erdi: Havalimanında zafer karşılaması
ABD'de Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Türk öğrencinin gözaltı süreci ülkede büyük tepkilere neden olmuştu. Türlü haksızlıklara uğrayan Öztürk, yaklaşık 6 haftadır yürüttüğü hukuk mücadelesinde başarıya ulaştı ve 9 Mayıs'taki duruşmada kefaletle serbest bırakıldı. Öztürk, Massachusetts eyaletine geri döndü ve burada duygusal bir konuşma yaptı.