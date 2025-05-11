ABD Rümeysa’yı konuşuyor! 45 günlük kabus sona erdi: Havalimanında zafer karşılaması

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.