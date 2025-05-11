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Haberler Galeri ABD Rümeysa’yı konuşuyor! 45 günlük kabus sona erdi: Havalimanında zafer karşılaması
Giriş Tarihi: 11.05.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 09:46

ABD Rümeysa’yı konuşuyor! 45 günlük kabus sona erdi: Havalimanında zafer karşılaması

ABD'de Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Türk öğrencinin gözaltı süreci ülkede büyük tepkilere neden olmuştu. Türlü haksızlıklara uğrayan Öztürk, yaklaşık 6 haftadır yürüttüğü hukuk mücadelesinde başarıya ulaştı ve 9 Mayıs'taki duruşmada kefaletle serbest bırakıldı. Öztürk, Massachusetts eyaletine geri döndü ve burada duygusal bir konuşma yaptı.

AA
ABD Rümeysa’yı konuşuyor! 45 günlük kabus sona erdi: Havalimanında zafer karşılaması

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Rümeysa’yı konuşuyor! 45 günlük kabus sona erdi: Havalimanında zafer karşılaması

"VİZESİ İPTAL EDİLDİ"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve "deliler" (İsrail karşıtı) olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

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ABD Rümeysa’yı konuşuyor! 45 günlük kabus sona erdi: Havalimanında zafer karşılaması

ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİLER

Öztürk'ün gözaltına alınması ülkede tepkilere neden olmuştu. ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

ABD Rümeysa’yı konuşuyor! 45 günlük kabus sona erdi: Havalimanında zafer karşılaması

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

ABD Rümeysa’yı konuşuyor! 45 günlük kabus sona erdi: Havalimanında zafer karşılaması

KABUSUN ARDINDAN OLUMLU GELİŞME

Uzun bir gözaltı sürecinin ardından ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.