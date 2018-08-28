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ABD'de "" rüzgarı

ABD'nin New Jersey eyaleti Brunswick bölgesideki New Brunswick İslam Merkezi"nde (NBIC) Kurban Bayramı vesilesiyle, "" temalı kutlama programı düzenlendi.

Giriş Tarihi: 28.08.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 28.08.2018 10:27
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ABD'de "" rüzgarı
ABD'de Diriliş Ertuğrul rüzgarı

TÜRK KIYAFETLERİ GİYİLDİ

New Jersey'de "" temasıyla düzenlenen Kurban Bayramı kutlamasında Türk kıyafetleri giyildi, otağı sofraları kuruldu.

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ABD'de "" rüzgarı
ABD'de Diriliş Ertuğrul rüzgarı

"ERTUĞRUL ONLARIN KAHRAMANI OLDU"

New Brunswick İslam Merkezi Yönetici Müdürü Sami Cadovic, "Ertuğrul bir rol model. Çocuklar onu izleyip tarihimiz konusunda heyecanlanıyor. Ertuğrul onların kahramanı oldu" dedi.

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ABD'de "" rüzgarı
ABD'de Diriliş Ertuğrul rüzgarı

Etkinliğin organizatörlerinden Zaina Saman "Buradaki medya bize ne derse desin ne gösterirse göstersin, Ertuğrul'u izlediğimizde madalyonun farklı bir yüzünü görüyoruz. Dizi bize ABD'de bile yaşıyor olsak İslam'a ve kültürümüze sahip çıkabileceğimizi gösteriyor" açıklamasını yaptı.

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ABD'de "" rüzgarı
ABD'de Diriliş Ertuğrul rüzgarı

New Brunswick İslam Merkezi"nde Kurban Bayramı dolayısıyla "" temalı kutlama programı gerçekleştirildi. Programa, Türkiye'de yayımlanan diziden esinlenerek, tarihi kıyafetlerle gelen çok sayıda yetişkin ve çocuk, Türk otağı şeklinde tasarlanan masalarda ağırlandı.

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ABD'de "" rüzgarı
ABD'de Diriliş Ertuğrul rüzgarı

Müslüman davetliler için bir de Türk Bey'i tahtı hazırlandı. Osmanlı tarihi ve Ertuğrul Gazi'yi anlatan kısa bir sunum ile başlayan gece, TRT World tarafından hazırlanan "Ertuğrul Diriliş" dizisini anlatan video ile devam etti.

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ABD'de "" rüzgarı
ABD'de Diriliş Ertuğrul rüzgarı

Diziden esinlenerek gerçekleştirilen kısa tiyatro oyununun ardından 'un sevilen müziği eşliğinde kılıç kalkan ekibi gösteri yaptı. Yoğun katılımın olduğu gecede Ertuğrul kostümleri giymiş çocuk ve yetişkinler performansları ile davetlilerden alkış aldı. Gösterilerin ardından davetlilere Türk mutfağından lezzetler ve ayran ikram edildi.

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ABD'de "" rüzgarı
ABD'de Diriliş Ertuğrul rüzgarı

"ERTUĞRUL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI OLDU"

NBIC Yönetici Müdürü Sami Catovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde her yıl bayram programları düzenlediklerini belirterek, "Toplumumuz diziyi izliyor ve dizi onlarda heyecan uyandırıyor. Bu nedenle bu bayram için de Ertuğrul temasını seçtik." diye konuştu.

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