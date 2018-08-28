ABD'de Diriliş Ertuğrul rüzgarı

ABD'nin New Jersey eyaleti Brunswick bölgesideki New Brunswick İslam Merkezi'nde (NBIC) Kurban Bayramı vesilesiyle, 'Diriliş Ertuğrul' temalı kutlama programı düzenlendi. TÜRK KIYAFETLERİ GİYİLDİ New Jersey'de 'Diriliş Ertuğrul' temasıyla düzenlenen Kurban Bayramı kutlamasında Türk kıyafetleri giyildi, otağı sofraları kuruldu. 'ERTUĞRUL ONLARIN KAHRAMANI OLDU' New Brunswick İslam Merkezi Yönetici Müdürü Sami Cadovic, 'Ertuğrul bir rol model. Çocuklar onu izleyip tarihimiz konusunda heyecanlanıyor. Ertuğrul onların kahramanı oldu' dedi. Etkinliğin organizatörlerinden Zaina Saman 'Buradaki medya bize ne derse desin ne gösterirse göstersin, Ertuğrul'u izlediğimizde madalyonun farklı bir yüzünü görüyoruz. Dizi bize ABD'de bile yaşıyor olsak İslam'a ve kültürümüze sahip çıkabileceğimizi gösteriyor' açıklamasını yaptı. New Brunswick İslam Merkezi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla 'Diriliş Ertuğrul' temalı kutlama programı gerçekleştirildi. Programa, Türkiye'de yayımlanan diziden esinlenerek, tarihi kıyafetlerle gelen çok sayıda yetişkin ve çocuk, Türk otağı şeklinde tasarlanan masalarda ağırlandı. Müslüman davetliler için bir de Türk Bey'i tahtı hazırlandı. Osmanlı tarihi ve Ertuğrul Gazi'yi anlatan kısa bir sunum ile başlayan gece, TRT World tarafından hazırlanan 'Ertuğrul Diriliş' dizisini anlatan video ile devam etti. Diziden esinlenerek gerçekleştirilen kısa tiyatro oyununun ardından Diriliş Ertuğrul'un sevilen müziği eşliğinde kılıç kalkan ekibi gösteri yaptı. Yoğun katılımın olduğu gecede Ertuğrul kostümleri giymiş çocuk ve yetişkinler performansları ile davetlilerden alkış aldı. Gösterilerin ardından davetlilere Türk mutfağından lezzetler ve ayran ikram edildi. 'ERTUĞRUL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI OLDU' NBIC Yönetici Müdürü Sami Catovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde her yıl bayram programları düzenlediklerini belirterek, 'Toplumumuz diziyi izliyor ve dizi onlarda heyecan uyandırıyor. Bu nedenle bu bayram için de Ertuğrul temasını seçtik.' diye konuştu.