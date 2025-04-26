ABD’deki iğrenç pedofili ağı kan dondurmuştu: Epstein davasının kilit ismi canına kıydı

Virginia Giuffre'nin avukatlarından Sigrid McCawley yaptığı açıklamada "Onun cesareti beni daha fazla mücadele etmeye itti ve gücü hayranlık uyandırıcıydı. Dünya bugün inanılmaz bir insanı kaybetti. Huzur içinde yat, benim tatlı meleğim." diye konuştu.