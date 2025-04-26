Giriş Tarihi: 26.04.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025
11:45
ABD'deki iğrenç pedofili ağı kan dondurmuştu: Epstein davasının kilit ismi canına kıydı
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasındaki ana davacı Virginia Giuffre, 41 yaşında yaşamını yitirdi. Giuffre'nin basın danışmanı Dini von Mueffling onun Batı Avustralya'daki çiftliğinde intihar ederek öldüğünü açıkladı.