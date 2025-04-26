Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ABD'deki iğrenç pedofili ağı kan dondurmuştu: Epstein davasının kilit ismi canına kıydı
Giriş Tarihi: 26.04.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 11:45

ABD'deki iğrenç pedofili ağı kan dondurmuştu: Epstein davasının kilit ismi canına kıydı

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasındaki ana davacı Virginia Giuffre, 41 yaşında yaşamını yitirdi. Giuffre'nin basın danışmanı Dini von Mueffling onun Batı Avustralya'daki çiftliğinde intihar ederek öldüğünü açıkladı.

AA
ABD’deki iğrenç pedofili ağı kan dondurmuştu: Epstein davasının kilit ismi canına kıydı

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili ve fuhuş ağı davası tüm dünyayı sarsmıştı. Epstein davasındaki ana davacı Virginia Giuffre, 41 yaşında yaşamını yitirdi.

ABD’deki iğrenç pedofili ağı kan dondurmuştu: Epstein davasının kilit ismi canına kıydı

İNTİHAR ETTİ

Giuffre'nin basın danışmanı Dini von Mueffling onun Batı Avustralya'daki çiftliğinde intihar ederek öldüğünü doğruladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD’deki iğrenç pedofili ağı kan dondurmuştu: Epstein davasının kilit ismi canına kıydı

Virginia Giuffre'yi "sevgi dolu, bilge ve komik" olarak tanımlayan Mueffling, "Kendisini temsil etmek hayatımın ayrıcalığıydı." dedi.

ABD’deki iğrenç pedofili ağı kan dondurmuştu: Epstein davasının kilit ismi canına kıydı

Giuffre'nin ailesinin konuya ilişkin açıklamasında, "Hayatında karşılaştığı tüm zorluklara rağmen, parlak bir şekilde parladı. Onu çok özleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

ABD’deki iğrenç pedofili ağı kan dondurmuştu: Epstein davasının kilit ismi canına kıydı

Virginia Giuffre'nin avukatlarından Sigrid McCawley yaptığı açıklamada "Onun cesareti beni daha fazla mücadele etmeye itti ve gücü hayranlık uyandırıcıydı. Dünya bugün inanılmaz bir insanı kaybetti. Huzur içinde yat, benim tatlı meleğim." diye konuştu.