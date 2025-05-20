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Giriş Tarihi: 20.05.2025 21:35 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 21:35

ABD’li Newsweek dergisinden Türkiye analizi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Küresel bir lidere' dönüştü"

ABD'de yayın yapan Newsweek dergisinde yayımlanan "Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın en güçlü adamlarından biri ve Trump'ın müttefiki oldu" başlıklı makalede; Erdoğan'ın uluslararası düzlemdeki ve küresel diplomasideki güçlü adımlarıyla giderek zaman içinde nasıl "küresel bir lidere" dönüştüğü kapsamlı şekilde analiz edildi. Makalede, Başkan Erdoğan'ın özellikle bölgesel krizlerin çözümündeki liderliğine de vurgu yapıldı.

AA
ABD’li Newsweek dergisinden Türkiye analizi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ’Küresel bir lidere’ dönüştü

Newsweek dergisinin kıdemli dış politika ve ulusal güvenlik yazarı Tom O'Connor, derginin son sayısında, "Türkiye'nin Erdoğan'ı dünyanın en güçlü adamlarından biri ve Trump'ın müttefiki oldu" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Makalede, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından küresel düzlemde müttefikler aradığı ve Başkan Erdoğan'ın bu süreçte bölgesindeki en güçlü isimlerin başında geldiği ifade edildi.

ABD’li Newsweek dergisinden Türkiye analizi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ’Küresel bir lidere’ dönüştü

ERDOĞAN'IN BÖLGESEL KRİZLERİN ÇÖZÜMÜNDEKİ LİDERLİĞİNE VURGU YAPILDI

Başkan Erdoğan'ın sadece son bir haftada PKK'nın silah bırakması ve tasfiyesi ile Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldırması konusunda ciddi roller oynadığı kaydedilen makalede, Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmeye Trump'ı ikna ettiği belirtildi.

Makalede, yine son günlerde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yaparak küresel ölçekte nasıl önemli bir diplomasi aktörü olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğu da vurgulandı.

Başkan Erdoğan'ın uluslararası düzlemdeki ve küresel diplomasideki güçlü adımlarıyla giderek zaman içinde nasıl "küresel bir lidere" dönüştüğü kapsamlı şekilde analiz edilen makalede, Erdoğan'ın özellikle bölgesel krizlerin çözümündeki liderliğine vurgu yapıldı.

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ABD’li Newsweek dergisinden Türkiye analizi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ’Küresel bir lidere’ dönüştü

"HEM BÖLGESEL HEM DE KÜRESEL DÜZEYDE KİLİT BİR AKTÖR"

Makalede, yazar O'Connor'a açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın görüşlerine de yer verildi.

Erhan, Türk-Amerikan ilişkileri bağlamındaki süreci, "Sayın Trump O'na dostum diyor ve Türkiye'nin, Trump yönetimi altında ABD ile işbirliği yapmak için hem bölgesel hem de küresel düzeyde kilit bir aktör olmasını istiyor. Bu yeni dönemin iki ülkenin de faydasına olacağını düşünüyorum." sözleriyle değerlendirdi.

Başkan Erdoğan'ın küresel düzeydeki liderlik başarısının 4 ana faktörle ilişkili olduğunu anlatan Erhan, "Bunlardan ilki, 23 yılı aşkın bir süredir NATO'nun en güçlü ülkelerinden birine ve dünyanın 20 ülkesi arasında en iyi ekonomilerden birine liderlik eden deneyimli bir isim olması." dedi.

ABD’li Newsweek dergisinden Türkiye analizi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ’Küresel bir lidere’ dönüştü

"SON DERECE GÜVENİLİR BİR LİDER"

ABD Başkanı ve diğer birçok liderle uzun zamandır birçok konuda doğrudan muhatap olan Başkan Erdoğan'ın "bölgesel ve küresel düzeydeki tüm dinamiklerin farkında olduğunu" vurgulayan Erhan, "Kendisi, çeyrek asırdır karşı karşıya kaldığımız eğilimlerin ve süreçlerin bir parçası oldu." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın son derece "güvenilir" bir lider olduğunu, "müttefik ve dost ülkelere verdiği sözleri her zaman tuttuğunu" kaydeden Erhan, "bazı düşman ülkeler" arasında bile Erdoğan'ın "güvenilirliğine çok saygı duyulduğunu" belirtti.

Erhan, Başkan Erdoğan'ın nüfuzunun, ona, "bölgesel düzeyde söz hakkı" kazandırdığını ve onu dünyanın en çetin çatışmalarından bazılarında çözüm üreten liderlerden biri haline getirdiğini anlattı.

ABD’li Newsweek dergisinden Türkiye analizi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ’Küresel bir lidere’ dönüştü

"BU DÖRT ÖZELLİK ERDOĞAN'I EŞSİZ BİR LİDER YAPIYOR"

Son olarak, Başkan Erdoğan'ın "Dünya 5'ten Büyüktür" mottosuyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) 5 daimi üyenin etrafında örülen mimarinin ötesinde bir vizyonla "daha adil" bir uluslararası düzene ulaşmak için reform çağrıları yapmasına dikkati çeken Erhan, bu çağrıların da uluslararası düzeyde karşılık bulduğuna işaret etti.

Erhan, "İşte bu yüzden bu dört özellik Erdoğan'ı bölgesel ölçekte değil, dünya ölçeğinde eşsiz bir lider yapıyor. Ve bence Sayın Trump da bunun farkında." değerlendirmesinde bulundu.