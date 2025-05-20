ABD’li Newsweek dergisinden Türkiye analizi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Küresel bir lidere' dönüştü"

Newsweek dergisinin kıdemli dış politika ve ulusal güvenlik yazarı Tom O'Connor, derginin son sayısında, "Türkiye'nin Erdoğan'ı dünyanın en güçlü adamlarından biri ve Trump'ın müttefiki oldu" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Makalede, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından küresel düzlemde müttefikler aradığı ve Başkan Erdoğan'ın bu süreçte bölgesindeki en güçlü isimlerin başında geldiği ifade edildi.