Giriş Tarihi: 20.05.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
21:35
ABD’li Newsweek dergisinden Türkiye analizi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Küresel bir lidere' dönüştü"
ABD'de yayın yapan Newsweek dergisinde yayımlanan "Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın en güçlü adamlarından biri ve Trump'ın müttefiki oldu" başlıklı makalede; Erdoğan'ın uluslararası düzlemdeki ve küresel diplomasideki güçlü adımlarıyla giderek zaman içinde nasıl "küresel bir lidere" dönüştüğü kapsamlı şekilde analiz edildi. Makalede, Başkan Erdoğan'ın özellikle bölgesel krizlerin çözümündeki liderliğine de vurgu yapıldı.