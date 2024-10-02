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Giriş Tarihi: 02.10.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 12:18

ABD’li rapçi Diddy’nin fuhuş skandalı derinleşiyor! Mide bulandıran detaylar ifşa oldu: Küçük çocuklara…

Sean "Diddy" Combs davası ABD'yi çalkalamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tutuklanan ve yargılaması başlayan ünlü rapçinin evinde çıkanlar herkesi şoke etmişti. Devam eden yargı sürecinde, aralarında küçük bir çocuğun da dahil olduğu 100'den fazla mağdur olduğu ortaya çıktı. Bu mağdurların cinsel taciz iddiasıyla birçok güçlü insanı ifşa etmesi bekleniyor.

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ABD’li rapçi Diddy’nin fuhuş skandalı derinleşiyor! Mide bulandıran detaylar ifşa oldu: Küçük çocuklara…

Dünyaca ünlü rapçi Sean "Diddy" Combs'un Miami ve Los Angeles'taki evlerine İç Güvenlik Bakanlığı tarafından baskın düzenlenmişti. Kendisine açılan federal dava sonucunda yapılan arama sonrası, evinde cinsel istismar odaları bulunmuştu. Diddy, daha sonra 16 Eylül'de New York kentinde İç Güvenlik Bakanlığı ajanları tarafından yakalanmıştı. Rapçi, ertesi gün Manhattan'daki bir federal mahkemede yargılandı ve ağır suç niteliğindeki fuhuş ticareti, şantajcılık ve fuhşa aracılık etmekle suçlandı.

ABD’li rapçi Diddy’nin fuhuş skandalı derinleşiyor! Mide bulandıran detaylar ifşa oldu: Küçük çocuklara…

SUÇLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Dava sürecinde birçok şoke edici gelişme ortaya çıktı. Birçok mağdur, rapçinin tutuklanmasının ardından birer birer konuşmaya ve kendisine dava açmaya başladı.

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ABD’li rapçi Diddy’nin fuhuş skandalı derinleşiyor! Mide bulandıran detaylar ifşa oldu: Küçük çocuklara…

Geçtiğimiz ay açıklanan federal iddianamede, 54 yaşındaki Diddy'nin kadınları manipüle ettiği ve onlara uyuşturucu vererek "Freak Offs" adı verilen şiddet içerikli cinsel ilişki seanslara katılmalarını zorladığı yönündeki rahatsız edici suçlamalar ayrıntılı olarak yer aldı.

ABD’li rapçi Diddy’nin fuhuş skandalı derinleşiyor! Mide bulandıran detaylar ifşa oldu: Küçük çocuklara…

İddianamede, Diddy'nin personelinin bu organizasyonlarda yer aldığı ve bunların gizli kalmasına yardımcı olduğu öne sürüldü. Diddy, suçsuz olduğunu söylese de şu anda Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde kefalet olmaksızın tutuluyor.

ABD’li rapçi Diddy’nin fuhuş skandalı derinleşiyor! Mide bulandıran detaylar ifşa oldu: Küçük çocuklara…

YAŞLARI ÇOK KÜÇÜK

Salı günü avukatların duyurduğuna göre, aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla mağdurun, "dünyaca ünlü birçok güçlü insanı" da ifşa edecek cinsel taciz davaları açması bekleniyor.

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