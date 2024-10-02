Giriş Tarihi: 02.10.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
12:18
ABD’li rapçi Diddy’nin fuhuş skandalı derinleşiyor! Mide bulandıran detaylar ifşa oldu: Küçük çocuklara…
Sean "Diddy" Combs davası ABD'yi çalkalamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tutuklanan ve yargılaması başlayan ünlü rapçinin evinde çıkanlar herkesi şoke etmişti. Devam eden yargı sürecinde, aralarında küçük bir çocuğun da dahil olduğu 100'den fazla mağdur olduğu ortaya çıktı. Bu mağdurların cinsel taciz iddiasıyla birçok güçlü insanı ifşa etmesi bekleniyor.