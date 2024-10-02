ABD’li rapçi Diddy’nin fuhuş skandalı derinleşiyor! Mide bulandıran detaylar ifşa oldu: Küçük çocuklara…

Dünyaca ünlü rapçi Sean "Diddy" Combs'un Miami ve Los Angeles'taki evlerine İç Güvenlik Bakanlığı tarafından baskın düzenlenmişti. Kendisine açılan federal dava sonucunda yapılan arama sonrası, evinde cinsel istismar odaları bulunmuştu. Diddy, daha sonra 16 Eylül'de New York kentinde İç Güvenlik Bakanlığı ajanları tarafından yakalanmıştı. Rapçi, ertesi gün Manhattan'daki bir federal mahkemede yargılandı ve ağır suç niteliğindeki fuhuş ticareti, şantajcılık ve fuhşa aracılık etmekle suçlandı.