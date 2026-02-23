Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda
Giriş Tarihi: 23.02.2026 10:16 Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 10:22

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

ABD ordusu öncülüğünde kurulan gizli görev gücünün sağladığı istihbarat, Meksika'nın en güçlü kartel lideri "El Mencho"nun sonunu getirdi. Operasyon, Washington ile Mexico City arasındaki güvenlik iş birliğini yeni bir aşamaya taşırken, ülkede tehlikeli bir güç boşluğu yarattı. Uzmanlar ülkede kanlı bir hesaplaşmanın kapıda olduğu uyarısında bulunuyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
  • ABONE OL
ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

Uluslararası haber ajansı Associated Press'e (AP) göre, Meksika ordusu, pazar günü ülkenin en güçlü kartel liderini ve ABD'nin en çok aradığı suçlulardan birini öldürerek önemli bir başarı elde etti.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

KARTELLERE BÜYÜK DARBE VURULDU

Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in Jalisco eyaletinde yakalanmaya çalışılırken öldürülmesi, eski Sinaloa karteli lideri Joaquín "El Chapo" Guzman'ın on yıl önce yeniden yakalanmasından bu yana kartellere vurulan en yüksek profilli darbe oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

MEKSİKA'DA SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Ancak kartel üyeleri buna ülke genelinde şiddet dalgasıyla karşılık verdi.

Oseguera Cervantes'in ölümünün ardından silahlı gruplar ülke genelinde şiddet eylemleri başlattı. Kartel üyelerinin ateşe verdiği araçlar 20 Meksika eyaletinde yolları kapattı ve gökyüzüne dumanlar yükseldi.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

Meksika'nın ikinci büyük şehri ve Jalisco'nun başkenti Guadalajara'da insanlar evlerine kapandı. Birçok eyalette okullar pazartesi günü tatil edildi ve güvenlik güçleri ülke genelinde alarma geçirildi. Guatemala bile Meksika sınırındaki güvenliği artırdı.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

"EL MENCHO" HIZLA BÜYÜYEN BİR SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİYDİ

"El Mencho" olarak bilinen Oseguera Cervantes 59 yaşındaydı ve batıdaki Michoacan eyaletindendi. Organize suçla bağlantıları en az otuz yıl öncesine dayanıyordu.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

1994'te ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından yargılandı ve üç yıl hapis yattı. Meksika'ya döndükten sonra ülkenin uyuşturucu kaçakçılığı dünyasında hızla yükseldi.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

2009'da Jalisco Yeni Nesil Karteli'ni kurdu. Kartel, uyuşturucu ve göçmenleri ABD'ye sevk eden Meksika'nın en hızlı büyüyen suç örgütü haline geldi. Ayrıca şiddette yenilikçi yöntemler kullanarak dronlar ve el yapımı patlayıcı düzeneklerden faydalandı.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

Kartel, 2015'te Jalisco'da bir askeri helikopteri düşürmesi ve şu an Meksika'nın federal güvenlik sekreteri olan Mexico City Emniyet Müdürü Omar Garcia Harfuch'a yönelik başarısız bir suikast girişimi gibi cüretkar saldırılarla ün kazandı.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

Kartel agresif biçimde eleman topladı, internet üzerinden yeni yöntemler denedi ve akaryakıt hırsızlığı, haraç ve devre mülk dolandırıcılığı gibi faaliyetlerle gelir elde etti.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

YAKALAMA OPERASYONU SIRASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Meksika ordusu, El Mencho'yu yakalamak için operasyon başlattı.

Meksika Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Jalisco eyaletinin güneyinde Oseguera Cervantes'i yakalamaya yönelik bir operasyon başlatıldığını ve operasyona Meksika Hava Kuvvetleri ile özel birliklerin katıldığını bildirdi.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

Ancak kartel üyeleri karşı saldırıya geçti. Çıkan çatışmada federal güçler dört kartel üyesini öldürdü, aralarında lider El Mencho'nun da olduğu üç kişiyi yaraladı. Açıklamaya göre El Mencho, Mexico City'ye hava yoluyla sevk edilirken hayatını kaybetti.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

Operasyonda üç asker yaralandı, iki kişi gözaltına alındı. Uçakları düşürmeye ve zırhlı araçları imha etmeye kapasitesi olan roketatarlar ele geçirildi.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

KARTEL LİDERİNİN ÖLÜMÜ GÜÇ BOŞLUĞUNA YOL AÇTI

Oseguera Cervantes'in yerine kimin geçeceği ya da tek bir kişinin onun yerini doldurup dolduramayacağı belirsiz.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'ne göre Jalisco karteli Meksika'nın 32 eyaletinin en az 21'inde faaliyet gösteriyor ve ABD'nin neredeyse tamamında aktif. Küresel bir organizasyon olan kartel, liderinin kaybını Meksika sınırlarının ötesinde de hissedebilir.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

"El Mencho her şeyi kontrol ediyordu, adeta bir ülkenin diktatörü gibiydi" diyen Vigil, liderin yokluğunun kartelin hızlı büyümesini yavaşlatabileceğini ve özellikle Sinaloa karteliyle mücadele ettiği cephelerde onu zayıflatabileceğini ifade etti.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

Ancak Sinaloa karteli de kendi içinde "El Chapo"nun oğulları ile şu anda ABD'de tutuklu bulunan Ismael "El Mayo" Zambada'ya bağlı kanat arasında bir güç mücadelesi yaşıyor.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

Vigil, Meksika'nın bu anı değerlendirerek "istihbarata dayalı etkili bir cephe saldırısı" başlatması gerektiğini söyledi.

Güvenlik analisti David Saucedo ise Oseguera Cervantes'in akrabalarının kartelin kontrolünü ele geçirmesi halinde pazar günü görülen şiddetin sürebileceğini belirtti. Eğer başka isimler liderliği devralırsa, yeni bir sayfa açıp şiddeti sürdürmeye daha istekli olabilirler.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

En büyük korku ise kartelin ayrım gözetmeyen şiddete yönelmesi. Kartel, narkoterör saldırıları başlatabilir ve 1990'larda Kolombiya'nın yaşadığına benzer bir senaryo oluşturabilir. O dönem Kolombiya'da karteller hükümete karşı tam kapsamlı bir saldırı, bombalı araçlar, suikastlar ve uçaklara yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

EL MENCHO'NUN ÖLDÜRÜLMESİNDE ABD'NİN PARMAĞI

AP'e ye göre, bu operasyon, kartellere karşı mücadelede somut sonuçlar gösterilmesini isteyen ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle ilişkilerde Meksika hükümetine avantaj sağlayabilir. Trump yönetimi, Meksika yeterli sonuç göstermezse gümrük tarifeleri ya da tek taraflı askeri adımlar atmakla tehdit ediyordu.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

Ancak bunun Meksika'nın güvenlik dengeleri üzerindeki uzun vadeli etkisi belirsizliğini koruyor.

Oseguera Cervantes hakkında ABD'de birden fazla iddianame bulunuyordu ve ABD Dışişleri Bakanlığı yakalanmasına yol açacak bilgiler için 15 milyon dolar ödül koymuştu. Trump yönetimi, onun kartelini ve diğer bazı kartelleri bir yıl önce yabancı terör örgütü olarak tanımlamıştı.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, sosyal medya platformu X üzerinden operasyonu tebrik ederek "İyi adamlar kötü adamlardan daha güçlüdür. Büyük Meksika ulusunun hukuk ve düzen güçlerini kutluyorum" dedi.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

Eski DEA Uluslararası Operasyonlar Şefi Mike Vigil, Meksika'nın Trump yönetimine "en güçlü kartellere karşı agresif ve etkili bir mücadele yürüttüklerine dair güçlü bir mesaj" verdiğini söyledi.

Bilgilerin büyük bölümünün Meksika silahlı kuvvetlerinden geldiğini ve tüm takdirin Meksika'ya ait olduğunu da ekledi.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

ABD'NİN DESTEKLEDİĞİ GİZLİ GÖREV GÜCÜ SAHADAYDI

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, uyuşturucu kartellerine yönelik istihbarat toplamaya odaklanan ve ABD ordusu öncülüğünde kurulan yeni bir görev gücünün, Meksika'da düzenlenen ve "El Mencho" olarak bilinen uyuşturucu baronunun öldürüldüğü operasyonda rol oynadığını belirtti.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

Birden fazla ABD devlet kurumunun yer aldığı Ortak Kurumlar Arası Görev Gücü–Kartel Karşıtı (Joint Interagency Task Force-Counter Cartel / JITF-CC), ABD'li yetkililere göre geçen ay resmen faaliyete başladı. Amacı, ABD-Meksika sınırının her iki tarafındaki kartel üyelerinin ağlarını haritalamak.

ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

İsmini vermek istemeyen ABD'li yetkili, görev gücünün Meksikalı makamlara sağladığı olası bilgiler hakkında ayrıntı vermedi. Ancak operasyonun bizzat Meksika ordusu tarafından yürütüldüğünü vurguladı.