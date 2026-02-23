Haberler
ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda
Giriş Tarihi: 23.02.2026 10:16
Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 10:22
ABD ordusu öncülüğünde kurulan gizli görev gücünün sağladığı istihbarat, Meksika'nın en güçlü kartel lideri "El Mencho"nun sonunu getirdi. Operasyon, Washington ile Mexico City arasındaki güvenlik iş birliğini yeni bir aşamaya taşırken, ülkede tehlikeli bir güç boşluğu yarattı. Uzmanlar ülkede kanlı bir hesaplaşmanın kapıda olduğu uyarısında bulunuyor.