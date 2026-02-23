ABD’nin gizli görev gücü Meksika’da: Kartel liderinin ölümü dengeleri altüst etti! Kanlı güç savaşı kapıda

Ancak bunun Meksika'nın güvenlik dengeleri üzerindeki uzun vadeli etkisi belirsizliğini koruyor.

Oseguera Cervantes hakkında ABD'de birden fazla iddianame bulunuyordu ve ABD Dışişleri Bakanlığı yakalanmasına yol açacak bilgiler için 15 milyon dolar ödül koymuştu. Trump yönetimi, onun kartelini ve diğer bazı kartelleri bir yıl önce yabancı terör örgütü olarak tanımlamıştı.