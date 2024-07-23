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Haberler Galeri ABD’nin yeni başkan adayı Kamala Harris’e Siyonist çemberi! Kilit isimlerin geçmişi şoke etti
Giriş Tarihi: 23.07.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:12

ABD’nin yeni başkan adayı Kamala Harris’e Siyonist çemberi! Kilit isimlerin geçmişi şoke etti

Son dakika haberleri: ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi yaşanan gelişmeler, dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından gözler, Biden'ın önerdiği Kamala Harris'e çevrildi. Başkan Yardımcısı Harris'in adaylığı henüz resmiyet kazanmasa da Demokratların adayı olacağına kesin gözle bakılıyor. Öte yandan Harris'in yeni ABD başkanı olması halinde yakın çemberinde yer alacak isimlerin geçmişi yeni yönetimde Siyonizm iktidarını adeta kesinleştirdi.

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ABD’nin yeni başkan adayı Kamala Harris’e Siyonist çemberi! Kilit isimlerin geçmişi şoke etti

Son dakika haberleri: Dünya gözünü, ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine dikti. Cumhuriyetçi isim Donald Trump'la yarışan ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi, yeni bir merak dalgasını da beraberinde getirdi.

ABD’nin yeni başkan adayı Kamala Harris’e Siyonist çemberi! Kilit isimlerin geçmişi şoke etti

TEK İSİM KAMALA

Biden'a, Trump ile 27 Haziran'da çıktığı canlı yayın tartışmasındaki performansından sonra sağlığının bir dönem daha başkanlığa elverişli olmaması gerekçesiyle yarıştan çekilmesi için parti içinden baskı yapılıyordu. Baskılara dayanamayan Biden, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

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ABD’nin yeni başkan adayı Kamala Harris’e Siyonist çemberi! Kilit isimlerin geçmişi şoke etti

Biden'ın yerine önerdiği isimse, göreve geldiği günden bu yana yardımcılığını yapan Kamala Harris oldu. Henüz adaylığı resmileşmese de yapılan anketlerde Harris'in partisinin adayı olabilmek için yeterli sayıda Demokrat Partili delegenin desteğini aldığı görüldü. AP'nin düzenlediği ankette, Harris'in mevcut parti kurallarına göre aday olabilmesi için ilk oylamada kazanması gereken 1976 delegeden çok daha fazlasının desteğine sahip olduğu ortaya çıktı.

ABD’nin yeni başkan adayı Kamala Harris’e Siyonist çemberi! Kilit isimlerin geçmişi şoke etti

AP tarafından ulaşılan delegelerden hiçbiri başka bir adayın ismini vermedi. Anket sonuçlarının kesin olmadığı ve sonuçların değişebileceği vurgulandı.

KRİTİK TARİH 7 AĞUSTOS

Axios'un haberine göre, Demokratik Ulusal Komite (DNC) Başkanı Jamie Harrison, gazetecilere açıklamasında, "7 Ağustos tarihine kadar başkan adayımızı belirleyeceğiz." dedi. DNC, 7 Ağustos'a kadar bir toplantı yapacak. Bu toplantıda başkan adayını belirlemek için oylama yapılacak. Sanal ortamdaki oylamaya 300'den fazla delegenin desteğini alan aday adayları dahil edilebilecek.

ABD’nin yeni başkan adayı Kamala Harris’e Siyonist çemberi! Kilit isimlerin geçmişi şoke etti

Başkan adaylığının gündeme gelmesinin ardından bir kez daha tüm gözlerin üzerine çevrildiği Harris'in, İsrail tarafından da büyük bir desteğe sahip olduğu biliniyor. Gazze işgalinin başından bu yana İsrail'e verdiği destekle şaşırtmayan Harris'in olası yeni kabinesi ise şimdiden İsrail'de heyecana neden oldu.

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