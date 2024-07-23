ABD’nin yeni başkan adayı Kamala Harris’e Siyonist çemberi! Kilit isimlerin geçmişi şoke etti

Biden'ın yerine önerdiği isimse, göreve geldiği günden bu yana yardımcılığını yapan Kamala Harris oldu. Henüz adaylığı resmileşmese de yapılan anketlerde Harris'in partisinin adayı olabilmek için yeterli sayıda Demokrat Partili delegenin desteğini aldığı görüldü. AP'nin düzenlediği ankette, Harris'in mevcut parti kurallarına göre aday olabilmesi için ilk oylamada kazanması gereken 1976 delegeden çok daha fazlasının desteğine sahip olduğu ortaya çıktı.