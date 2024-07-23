Giriş Tarihi: 23.07.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
12:12
ABD’nin yeni başkan adayı Kamala Harris’e Siyonist çemberi! Kilit isimlerin geçmişi şoke etti
Son dakika haberleri: ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi yaşanan gelişmeler, dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından gözler, Biden'ın önerdiği Kamala Harris'e çevrildi. Başkan Yardımcısı Harris'in adaylığı henüz resmiyet kazanmasa da Demokratların adayı olacağına kesin gözle bakılıyor. Öte yandan Harris'in yeni ABD başkanı olması halinde yakın çemberinde yer alacak isimlerin geçmişi yeni yönetimde Siyonizm iktidarını adeta kesinleştirdi.