Avrupa kıtasında evsizlik sorunu giderek tırmandı. Avrupa Evsizlerle Çalışan Ulusal Örgütler Federasyonu (European Federation of National Organisations Working with the Homeless - FEANTSA) tarafından yapılan araştırma korkutan tabloyu ortaya çıkardı. Son verilere göre Avrupa Birliği ve İngiltere'de her gece yaklaşık bir milyon insan sokaklarda uyuduğu anlaşıldı.