Bir ülkeden daha vize muafiyeti açıklaması: İşte Tük vatandaşlarının vizesiz gidebileceği yerler...

Yeni yıl yaklaşırken yıllık izinleri ile resmi tatillerini birleştirerek tatil yapmak için hesaplamalara başlandı.

BİR YILDA TOPLAM 40 GÜN İZİN...

Buna göre çalışanlar, Türkiye'de 2024 yılında 16 gün resmi tatil yapacak.

Böylece yıllık izninden bir hafta kullanan kişiler, resmi tatille birlikte 1 sene içinde 40 gün izin yapmış olacak.

Bu rakama hafta sonu izinleri de dahil...

Peki resmi tatiller hangi günlere denk geliyor.