Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
11:15
Bloomberg yeni planı duyurdu! Trump’tan çarpıcı açıklamalar: NATO’yu tamamen unutsunlar!
Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni dönemi hareketli başladı. Rusya ve Ukrayna ekseninde peş peşe görüşmeler gerçekleştiren Trump'ın, Ukrayna ile 'nadir elementler' anlaşmasına varmasının ardından Putin'le de yakın ilişkiler kurması bekleniyor. Küresel çapta dengelerin değişmesinde rol oynanması beklenen gelişmelerle ilgili yeni bir plan, ABD merkezli Bloomberg dikkat çeken bir iddia ortaya attı.