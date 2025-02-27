Bloomberg yeni planı duyurdu! Trump’tan çarpıcı açıklamalar: NATO’yu tamamen unutsunlar!

ZELENSKİY ABD'YE GİDİYOR

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin cuma günü ABD'ye geleceğini açıklayarak, iki ülke arasında stratejik öneme sahip değerli madenler anlaşmasının imzalanacağını söyledi. Trump, "Bu anlaşma, ABD'nin sahada olmasını sağlayacak ve bu durum, otomatik bir güvenlik kalkanı oluşturacak, çünkü biz oradayken kimse bizim insanlarımızla uğraşamayacak" ifadelerini kullandı.