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Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 11:15

Bloomberg yeni planı duyurdu! Trump’tan çarpıcı açıklamalar: NATO’yu tamamen unutsunlar!

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni dönemi hareketli başladı. Rusya ve Ukrayna ekseninde peş peşe görüşmeler gerçekleştiren Trump'ın, Ukrayna ile 'nadir elementler' anlaşmasına varmasının ardından Putin'le de yakın ilişkiler kurması bekleniyor. Küresel çapta dengelerin değişmesinde rol oynanması beklenen gelişmelerle ilgili yeni bir plan, ABD merkezli Bloomberg dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

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Bloomberg yeni planı duyurdu! Trump’tan çarpıcı açıklamalar: NATO’yu tamamen unutsunlar!

Son dakika haberleri: ABD-Rusya-Ukrayna hattında yeni gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Lideri Zelenskiy'le gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Trump'ın yeni hamleleri merak konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasının ardından ilk kabine toplantısını düzenledi. Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Trump, Ukrayna ile değerli mineraller anlaşmasının imzalanacağını duyurarak, bu anlaşmanın ABD'nin sahadaki varlığını artıracağını belirtti.

Bloomberg yeni planı duyurdu! Trump’tan çarpıcı açıklamalar: NATO’yu tamamen unutsunlar!

ZELENSKİY ABD'YE GİDİYOR

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin cuma günü ABD'ye geleceğini açıklayarak, iki ülke arasında stratejik öneme sahip değerli madenler anlaşmasının imzalanacağını söyledi. Trump, "Bu anlaşma, ABD'nin sahada olmasını sağlayacak ve bu durum, otomatik bir güvenlik kalkanı oluşturacak, çünkü biz oradayken kimse bizim insanlarımızla uğraşamayacak" ifadelerini kullandı.

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Bloomberg yeni planı duyurdu! Trump’tan çarpıcı açıklamalar: NATO’yu tamamen unutsunlar!

"NADİR ELEMENTE İHTİYACIMIZ VAR"

Ukrayna'nın kritik mineralleri ve nadir toprak elementleri konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Trump, "Nadir toprak elementlerine ve diğer kaynaklara ihtiyacımız var. Bu anlaşma, bize büyük bir ekonomik avantaj sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Bloomberg yeni planı duyurdu! Trump’tan çarpıcı açıklamalar: NATO’yu tamamen unutsunlar!

"UKRAYNA NATO'YU UNUTSUN!"

Trump, Ukrayna'nın NATO üyeliği çabaları hakkında konuştu ve "Ukrayna, NATO üyeliğini unutabilir. Zaten her şeyin başlama sebebi buydu" ifadelerini kullandı. Trump açıklamasında ayrıca, "Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu. Amacı buydu ve bu konuda iyi iş çıkardılar. Ama şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar" dedi.

Bloomberg yeni planı duyurdu! Trump’tan çarpıcı açıklamalar: NATO’yu tamamen unutsunlar!

"PUTİN TAVİZ VERMEK ZORUNDA"

Putin'in Ukrayna ile barış yapması gerektiğini belirten Trump, "Eğer biz seçilmeseydik, bu savaş uzun süre devam ederdi. Putin'in her şeyi ele geçirmek isteyeceğine inanıyorum. Ancak şimdi Putin savaşı sona erdirmek için taviz vermek zorunda kalacak" dedi.

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