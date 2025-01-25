Giriş Tarihi: 25.01.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
14:20
Doktorlar dizisinin Jülide’si 7 yaşındaki kızıyla şoku yaşadı: ABD’de trans adam soyunma odasını bastı!
Son dönemde LGBT lobisine karşı uygulamaya soktuğu kararlarla çok konuşulan yeni ABD Başkanı Donald Trump, trans bireylere yönelik yeni hamleleriyle konuşulurken bir skandal gündeme geldi. Erkek olduğu halde Virginia eyaletindeki cinsiyet uygulamasından faydalanarak kadınlara ait soyunma odalarına ve duşlara giren cinsel suçlardan sabıkalı adam, ülkede konuyu yeniden tartışmaya açtı. Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Jülide karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Mehtap Altınok'un da olayda mağdur olduğu ortaya çıktı.