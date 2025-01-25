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Haberler Galeri Doktorlar dizisinin Jülide’si 7 yaşındaki kızıyla şoku yaşadı: ABD’de trans adam soyunma odasını bastı!
Giriş Tarihi: 25.01.2025 14:17 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:20

Doktorlar dizisinin Jülide’si 7 yaşındaki kızıyla şoku yaşadı: ABD’de trans adam soyunma odasını bastı!

Son dönemde LGBT lobisine karşı uygulamaya soktuğu kararlarla çok konuşulan yeni ABD Başkanı Donald Trump, trans bireylere yönelik yeni hamleleriyle konuşulurken bir skandal gündeme geldi. Erkek olduğu halde Virginia eyaletindeki cinsiyet uygulamasından faydalanarak kadınlara ait soyunma odalarına ve duşlara giren cinsel suçlardan sabıkalı adam, ülkede konuyu yeniden tartışmaya açtı. Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Jülide karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Mehtap Altınok'un da olayda mağdur olduğu ortaya çıktı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
Doktorlar dizisinin Jülide’si 7 yaşındaki kızıyla şoku yaşadı: ABD’de trans adam soyunma odasını bastı!

ABD'nin Virginia eyaletinde trans olduğunu söyleyerek bir lisenin soyunma odasını kullanan adamın 22 ayrı cinsel suçtan sabıkalı olduğunun anlaşılması, umumi tuvalet, duş ve soyunma odalarında erkek-kadın ayrımıyla ilgili tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Geçen yıl 21 Ekim'de Arlington bölgesinde bulunan Washington-Liberty adlı lisenin kapalı yüzme havuzuna ait kadın soyunma odasına çocukları ile giren veliler, içeride çıplak bir erkek olduğunu görünce durumu havuz idaresine iletti. Ancak yetkililer, "trans bireyler kadınlara ait bölümleri kullanabilir" karşılığını verdi. Okul idaresine ve Arlington Halk Okulları yönetimine de başvuran veliler, "cinsiyet eşitliği" ilkesi gereği bu duruma müdahale edilemeyeceği yanıtını aldı.

Doktorlar dizisinin Jülide’si 7 yaşındaki kızıyla şoku yaşadı: ABD’de trans adam soyunma odasını bastı!

Bazı velilerin durumu polise bildirmesi üzerine 22 ayrı cinsel suçtan sabıkası olduğu ortaya çıkan Richard Kenneth Cox (58) gözaltına alındı. Trump'ın kararnamesinin yürürlüğe girdiği günlerde erkek olduğu halde Virginia eyaletindeki cinsiyet uygulamasından faydalanarak kadınlara ait soyunma odalarına ve duşlara giren cinsel suçlardan sabıkalı Cox vakası, ülkede konuyu yeniden tartışmaya açtı.

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Doktorlar dizisinin Jülide’si 7 yaşındaki kızıyla şoku yaşadı: ABD’de trans adam soyunma odasını bastı!

DOKTORLARIN JÜLİDE'Sİ DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

ABD'de yaşayan Türk oyuncu ve televizyon sunucusu Mehtap Altunok, Washington-Liberty lisesinin havuzunda 7 yaşındaki kızının yüzme dersi sonrası duşların olduğu bölüme geçerken içerinde çıplak bir erkek olduğunu görünce onu uyardı.

"CİNSİYET AYRIMI YAPAMIYORUZ!"

Ancak "trans olduğu için kadınlara ait bölümleri kullanabileceği"ni söyleyen Cox dışarı çıkmadı. Durumu havuz yönetimine şikayet eden Altunok, "Cinsiyet ayrımı yapamıyoruz. Bunlar kendilerini kadın olarak görüyorlar. Kadın olarak gördükleri için kadınlar banyosunu kullanabileceklerini düşünüyorlar." yanıtını aldığını söyledi.

Doktorlar dizisinin Jülide’si 7 yaşındaki kızıyla şoku yaşadı: ABD’de trans adam soyunma odasını bastı!

Olaydan rahatsızlık duyan diğer veliler gibi şikayette bulunan Altunok, Arlington Halk Okulları yönetimine elektronik posta gönderdi. Altunok, "Onlardan gelen mesaj daha da üzücüydü. Gerçekten çocuk haklarının olmadığını düşündürdü bana. Biz bütün cinsiyetlere karşı saygılı olmak zorundayız diyordu. Yani onların özgürlüğünün başladığı yerde ne yazık ki bizim çocuklarımızın özgürlüğü bitiyor." ifadelerini kullandı.

Doktorlar dizisinin Jülide’si 7 yaşındaki kızıyla şoku yaşadı: ABD’de trans adam soyunma odasını bastı!

Cox'un kadınlar duşunda ve soyunma odasında çıplak bir şekilde dolaşmasından rahatsız olan birçok veli de olay ile ilgili şikayette bulundu, bazı veliler de okul yönetiminin yanıtını tatmin edici bulmayınca polise başvurdu. İsmini vermek istemeyen bir başka veli de şüphelinin okullarına çok daha önceden musallat olduğunu ve şüpheliyi eylül ayında okul yönetimine şikayet ettiğini ancak trans olduğunu beyan ettiği için yönetimin şahsın kızlara ait soyunma odalarını kullanmasını engellemediğini aktardı.

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