Doktorlar dizisinin Jülide’si 7 yaşındaki kızıyla şoku yaşadı: ABD’de trans adam soyunma odasını bastı!

DOKTORLARIN JÜLİDE'Sİ DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

ABD'de yaşayan Türk oyuncu ve televizyon sunucusu Mehtap Altunok, Washington-Liberty lisesinin havuzunda 7 yaşındaki kızının yüzme dersi sonrası duşların olduğu bölüme geçerken içerinde çıplak bir erkek olduğunu görünce onu uyardı.

"CİNSİYET AYRIMI YAPAMIYORUZ!"

Ancak "trans olduğu için kadınlara ait bölümleri kullanabileceği"ni söyleyen Cox dışarı çıkmadı. Durumu havuz yönetimine şikayet eden Altunok, "Cinsiyet ayrımı yapamıyoruz. Bunlar kendilerini kadın olarak görüyorlar. Kadın olarak gördükleri için kadınlar banyosunu kullanabileceklerini düşünüyorlar." yanıtını aldığını söyledi.