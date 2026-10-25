Donald Trump’ın ’İsrail’ kumarı! ABD’de ara seçim heyecanı: Anketlerde kim önde?

Ancak Demokrat lider Hakeem Jeffries'in açıklamaları, partinin ilk önceliğinin hayat pahalılığı, sağlık politikaları ve yönetim üzerindeki denetimin güçlendirilmesi olacağını gösteriyor. Dolayısıyla Trump'ın seçim yenilgisi otomatik olarak azil anlamına gelmiyor. Bununla birlikte Demokratların çoğunluğu ele geçirmesi, Beyaz Saray açısından ciddi bir siyasi baskı döneminin başlamasına neden olabilir.

EKONOMİ ALARM VERİYOR

Trump'ın 3 Kasım seçimlerini kazanmak için izlediği stratejinin merkezinde göçmenlik, sınır güvenliği, suçla mücadele, ulusal güvenlik ve Demokratlara yönelik sert siyasi söylem bulunuyor. Trump ayrıca İran karşısındaki askerî politikasını Amerikan ulusal güvenliğinin korunması açısından önemli bir başarı olarak sunuyor. Ancak bu stratejinin karşısındaki en önemli sorun ekonomi... Artan benzin, gıda, sağlık ve konut giderleri Amerikan seçmeninin öncelikleri arasında.

Netanyahu'nun 27 Ekim'deki siyasi geleceği ile Trump'ın 3 Kasım'daki Kongre sınavı artık aynı Ortadoğu krizinin gölgesinde şekilleniyor. Netanyahu İsrail'de kazanabilir. Ancak Trump'ın bu ittifaka verdiği güçlü desteğin Amerikan seçmeninde nasıl karşılık bulacağı belirsiz. Eğer Demokratlar Kongre'yi ele geçirirse Trump, ikinci döneminin kalan iki yılında hem sert Kongre soruşturmalarıyla hem de yeni bir azil tartışmasıyla karşı karşıya kalabilir. Washington'daki kritik soru artık şu: Trump, Netanyahu'ya siyasi destek verirken kendi başkanlığının hareket alanını mı daraltıyor?

ANKETLERDE DEMOKRATLAR ÖNDE

REUTERS/IPSOS'un 19 Ekim'de yayımladığı kamuoyu araştırması, Cumhuriyetçiler açısından ciddi bir uyarı niteliğinde. Trump'ın görev onayı yüzde 31'e kadar geriledi. Kongre seçimlerinde Demokratlara oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 47, Cumhuriyetçilere destek verenlerin oranı ise yüzde 35 düzeyinde. Başka bir anket ortalaması olan Track the Vote'un 20 Ekim verileri de Demokratları yüzde 49,9, Cumhuriyetçileri yüzde 40,7 gösteriyor. Bu sonuçlar Demokratların ulusal düzeyde belirgin bir avantaj yakaladığını ortaya koyuyor.