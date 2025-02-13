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Haberler Galeri Elon Musk skandalı ifşa etti! ABD’nin Reuters rüşvet ağını duyurdu: Toplumları manipüle ettiler!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 13:11 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:14

Elon Musk skandalı ifşa etti! ABD’nin Reuters rüşvet ağını duyurdu: Toplumları manipüle ettiler!

Son dakika haberleri: Amerikalı milyarder iş insanı ve Trump hükümetinin yeni Hükümet Verimliliği Departmanı yöneticisi Elon Musk, yaptığı son açıklamayla dünya gündemine damga vurdu. Biden yönetiminin, uluslararası haber ajansları ve kuruluşları aracılığıyla küresel çapta algı operasyonu yürüttüğünü söyleyen Musk, Reuters haber ajansının milyonlarca dolar aldığını öne sürdü.

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Elon Musk skandalı ifşa etti! ABD’nin Reuters rüşvet ağını duyurdu: Toplumları manipüle ettiler!

Son dakika haberleri: ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi ve milyarder iş insanı Elon Musk, Trump yönetiminin bayrağı Biden'dan devralmasının ardından faaliyetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Elon Musk skandalı ifşa etti! ABD’nin Reuters rüşvet ağını duyurdu: Toplumları manipüle ettiler!

ŞOKE EDEN İDDİA

Haftalardır geçmiş hükümetin yapmış olduğu harcamalara yönelik soruşturmalara imza atan Musk, bu kez tüm dünyayı ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Daha önce sayısız kez yaptığı haberlerle "algı operasyonu" yapmakla eleştirilen İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın, Biden döneminde para karşılığı toplum mühendisliği yaptığını öne sürdü.

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Elon Musk skandalı ifşa etti! ABD’nin Reuters rüşvet ağını duyurdu: Toplumları manipüle ettiler!

"ALGI OPERASYONU İÇİN PARA ALDI"

Sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te bir gönderi yayınlayan Musk, Reuters'ın geçtiğimiz dönemlerdeki ABD hükümetinden, toplumları yönlendirecek büyük çaplı manipülasyonlar için milyonlarca dolar para aldığını söyledi.

Musk yaptığı paylaşımda, "Reuters'a ABD hükümeti tarafından 'büyük çaplı toplumsal aldatmaca' nedeniyle milyonlarca dolar ödendi. Satın alma siparişinde tam olarak bunu yazıyor! Tamamen bir dolandırıcılık. Vay canına." ifadelerine yer verdi.

Elon Musk skandalı ifşa etti! ABD’nin Reuters rüşvet ağını duyurdu: Toplumları manipüle ettiler!

Musk, Mario Nawfal isimli kullanıcının ABD Savunma Bakanlığı tarafından 2018 ile 2022 arasında yapıldığını söylediği ödeme sayfasını paylaştığı bir görüntüye de yer verdi. Buna göre o dönemde Reuters'a "toplum mühendisliği" programı için 9 milyon dolar ödendi.

Elon Musk skandalı ifşa etti! ABD’nin Reuters rüşvet ağını duyurdu: Toplumları manipüle ettiler!

Musk'ın paylaşımına henüz Reuters'tan yanıt gelmezken söz konusu iddia bir kez daha tartışmalara beraberinde getirdi. Başta İsrail'in Gazze işgali olmak üzere sık sık algı operasyonu yapmakla suçlanan Reuters'ın geçmişte imza attığı skandallar akıllara geldi.

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