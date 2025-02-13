Elon Musk skandalı ifşa etti! ABD’nin Reuters rüşvet ağını duyurdu: Toplumları manipüle ettiler!

ŞOKE EDEN İDDİA

Haftalardır geçmiş hükümetin yapmış olduğu harcamalara yönelik soruşturmalara imza atan Musk, bu kez tüm dünyayı ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Daha önce sayısız kez yaptığı haberlerle "algı operasyonu" yapmakla eleştirilen İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın, Biden döneminde para karşılığı toplum mühendisliği yaptığını öne sürdü.