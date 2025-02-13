Giriş Tarihi: 13.02.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
13:14
Elon Musk skandalı ifşa etti! ABD’nin Reuters rüşvet ağını duyurdu: Toplumları manipüle ettiler!
Son dakika haberleri: Amerikalı milyarder iş insanı ve Trump hükümetinin yeni Hükümet Verimliliği Departmanı yöneticisi Elon Musk, yaptığı son açıklamayla dünya gündemine damga vurdu. Biden yönetiminin, uluslararası haber ajansları ve kuruluşları aracılığıyla küresel çapta algı operasyonu yürüttüğünü söyleyen Musk, Reuters haber ajansının milyonlarca dolar aldığını öne sürdü.