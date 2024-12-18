Giriş Tarihi: 18.12.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024
16:33
Esad’ın vahşetinin yeni izleri: 100 binden fazla kurban toplu mezarlarda
Suriye'de Esad rejiminin muhalifler tarafından devrilmesinin ardından ülkenin çeşitli yerlerinde yapılan incelemeler sonucunda kan donduran görüntüler ortaya çıkıyor. Sednaya Hapishanesi'ndeki vahşet dünyayı sarsmışken, bölgede bulunan toplu mezarlar katliamın boyutunun ne denli büyük olduğunu gösterdi. Her geçen gün yeni bir zulüm mekanizması gözler önüne seriliyor. Bu kez de başkent civarında yeni insan kalıntıları tespit edildi.