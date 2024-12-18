Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Esad’ın vahşetinin yeni izleri: 100 binden fazla kurban toplu mezarlarda
Giriş Tarihi: 18.12.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:33

Esad’ın vahşetinin yeni izleri: 100 binden fazla kurban toplu mezarlarda

Suriye'de Esad rejiminin muhalifler tarafından devrilmesinin ardından ülkenin çeşitli yerlerinde yapılan incelemeler sonucunda kan donduran görüntüler ortaya çıkıyor. Sednaya Hapishanesi'ndeki vahşet dünyayı sarsmışken, bölgede bulunan toplu mezarlar katliamın boyutunun ne denli büyük olduğunu gösterdi. Her geçen gün yeni bir zulüm mekanizması gözler önüne seriliyor. Bu kez de başkent civarında yeni insan kalıntıları tespit edildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Esad’ın vahşetinin yeni izleri: 100 binden fazla kurban toplu mezarlarda

Uluslararası savaş suçları savcısı Stephen Rapp salı günü yaptığı açıklamada, Suriye'deki toplu mezarlardan çıkan delillerin, devrik lider Beşşar Esad döneminde devletin işlettiği "ölüm makinesini" ortaya çıkardığını bildirdi. Savcı, 2013'ten bu yana 100 binden fazla kişinin işkence görüp öldürüldüğünü tahmin ediyor.

Esad’ın vahşetinin yeni izleri: 100 binden fazla kurban toplu mezarlarda

Şam yakınlarındaki Kutayfe ve Necha kasabalarındaki iki toplu mezarı ziyaret ettikten sonra konuşan Rapp, Reuters'a şunları söyledi: "Bu ölüm makinesinde kaybolan ve işkenceyle öldürülen 100 binden fazla insan var."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Esad’ın vahşetinin yeni izleri: 100 binden fazla kurban toplu mezarlarda

YENİ İNSAN KALINTILARI BULUNDU

Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin farklı noktalarında arama-tarama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Esad zulmünün neredeyse her gün yeni bir toplu mezarı keşfediliyor.

İlk başta Şam'a 20 kilometre uzaklıktaki El-Hüseyiniye bölgesinde 75 bin kişinin gömüldüğü iddia edilen toplu mezar bulunmuştu. Ardından Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde yeni bir toplu mezar bulundu.

Esad’ın vahşetinin yeni izleri: 100 binden fazla kurban toplu mezarlarda

Bugün de Şam'ın Zeynebiyye bölgesinde bir depoda 20'ye yakın insan kalıntıları bulundu.

Toplu mezardakilerin Sednaya hapishanesi dahil çeşitli hapishanelerde öldürülen mahkumlar olduğu değerlendiriliyor.

Esad’ın vahşetinin yeni izleri: 100 binden fazla kurban toplu mezarlarda

DAHA ÖNCE DE KEMİK DOLU ÇUVALLAR BULUNMUŞTU

Şam'ın çıkışında yer alan Bağdat köprüsü civarında da toplu mezar keşfedilmişti. Alanda yapılan çalışmalarda derin çukurlar içerisinde çuvallar bulunmuştu.

SON DAKİKA